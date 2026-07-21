Лучше, чем Toyota Corolla: названы 4 компактных автомобиля с высоким рейтингом

Японский автоконцерн Toyota выпускает сверхпопулярную компактную модель Corolla еще с 1960-х годов. И спустя столько десятилетий и более 50 миллионов проданных экземпляров она по-прежнему пользуется огромным спросом. Даже в США, где полностью доминируют кроссоверы и пикапы.

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Такой популярности способствуют исключительная надежность автомобилей Toyota и доступные цены на них. Впрочем, Toyota Corolla – далеко не единственный и даже не лучший компактный автомобиль на рынке, утверждает издание SlashGear. Его авторы назвали 4 альтернативные модели от разных брендов, которые получили даже более высокие оценки в потребительских рейтингах Consumer Reports и J.D. Power, чем Corolla. Поэтому, если вы подбираете себе компактный автомобиль и присматриваетесь к Corolla, эти варианты могут оказаться даже лучшим выбором с учетом ваших потребностей.

Honda Civic Hybrid

Единственный компактный автомобиль, который в 2026 году немного опережает Toyota Corolla по объемам продаж, – это Honda Civic. Разница между ними составляет всего около 1 000 проданных автомобилей. Этот паритет прекрасно прослеживается и в оценках: по данным Consumer Reports, Corolla и Civic 2026 года имеют абсолютно одинаковый суммарный балл. При этом Corolla немного опережает соперника по надежности, а Civic выигрывает благодаря более высокому уровню удовлетворенности владельцев. А вот когда речь заходит о гибридной версии Honda Civic, ситуация меняется кардинально.

Среди всех компактных автомобилей, протестированных изданием, именно Honda Civic Hybrid 2026 года получила самую высокую общую оценку от Consumer Reports. Это стало возможным благодаря отличным результатам дорожных тестов, проведенных внутренними экспертами, и высоким отзывам реальных владельцев. С оценками от J.D. Power разобраться немного сложнее, ведь агентство не разделяет обычную и гибридную версии Civic, однако модель делит первое место в классе с Nissan Sentra 2026 года, набрав 85 баллов из 100. Если свести данные обоих источников, то гибридный Civic отдельно оценивается даже выше этих 85 баллов. Но как бы то ни было, он все равно остается номером один.

Subaru Impreza

Еще одним компактным автомобилем, получившим от экспертов и владельцев более высокие оценки, чем Toyota Corolla, является другой "японец" – Subaru Impreza 2026 года. Этот хэтчбек, конечно, не так популярен, как два предыдущих фаворита, и даже не входит в топ-25 самых популярных автомобилей 2026 года по версии Car and Driver, но это вовсе не означает, что он чем-то хуже.

В рейтинге J.D. Power модель Impreza получила 84 балла из 100, поднявшись на второе место и уступив Honda Civic всего один пункт. Хотя водители оценили собственные впечатления от вождения как "выше среднего", качество сборки, надежность и остаточная стоимость автомобиля при перепродаже получили самые высокие оценки. А уровень обслуживания в дилерских центрах вообще получил 91 балл – это на целых 15 пунктов больше, чем у Corolla.

Что касается Consumer Reports, то здесь Impreza 2026 года хоть и уступает гибридному Civic, но в общем зачете уверенно опережает Toyota Corolla. Главным преимуществом Impreza издание называет удовлетворённость владельцев, хотя по результатам тест-драйвов и по надежности она также обогнала Corolla.

Hyundai Elantra

Переходя от японских производителей к южнокорейским, стоит обратить внимание на Hyundai Elantra 2026 года. Хотя она и уступает по популярности Toyota Corolla, общее восприятие этой модели оказалось выше – это касается как базовой бензиновой версии, так и гибрида.

Гибридная Hyundai Elantra Hybrid фактически разделила первое место с Honda Civic Hybrid по версии Consumer Reports среди всех компактных автомобилей. Обычная версия чуть не дотянула до вершины, но все равно обогнала Corolla, хотя по критерию надежности Toyota все же сохраняет преимущество. В рейтинге J.D. Power Elantra 2026 года занимает третье место среди компактных автомобилей с результатом 83 балла из 100, комфортно расположившись между Subaru Impreza и Toyota Corolla. Опрошенные водители высоко оценили ее качество, надежность и ходовые характеристики.

Kia K4

Последний компактный автомобиль в этом списке представляет другой южнокорейский бренд — это Kia K4 2026 года. Для данной модели это всего лишь второй модельный год, но она уже успела завоевать симпатии как автовладельцев, так и экспертов, попав в список лучших дебютов года по версии SlashGear. Если сравнивать ее с Toyota Corolla, разрыв в оценках не так разителен, как в случае с другими участниками списка, но у K4 есть несколько явных козырей.

По данным опросов J.D. Power, Kia K4 набрала столько же баллов, сколько и Subaru Impreza — 84 из 100, разделив с ней второе место в классе. Модель получила отличные оценки почти по всем параметрам, кроме обслуживания в дилерских центрах, которое оценили как среднее. Если же обратиться к данным Consumer Reports, то Kia K4 и Toyota Corolla набрали одинаковый итоговый балл. Однако в деталях есть существенные различия: так, Corolla более надежна, зато K4 получила более высокие оценки по результатам дорожных тестов экспертов и по уровню удовлетворённости пользователей. В зависимости от того, что для вас в приоритете, K4 вполне может показаться более привлекательным выбором.

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