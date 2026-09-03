Лучше, чем Mazda CX-30: названы 5 небольших внедорожников с высоким рейтингом

Mazda CX-30 остается одним из заметных представителей класса компактных кроссоверов. Модель ценят за приятную управляемость, качественный салон и довольно богатую комплектацию, однако в этом популярном сегменте у нее немало сильных конкурентов.

Видео дня

Некоторые компактные SUV получают более высокие оценки от автомобильных экспертов благодаря более просторному салону, более вместительному багажнику, более удобной мультимедийной системе или более выгодной цене. Издание SlashGear собрало пять моделей, которые в отдельных авторитетных рейтингах опережают Mazda CX-30.

Hyundai Kona

Hyundai Kona часто оказывается среди лидеров рейтинга субкомпактных кроссоверов. Edmunds оценил модель в 7,9 балла из 10, тогда как Mazda CX-30 получила 6,1 балла.

Одним из главных преимуществ Kona является практичность. Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях составляет около 25,5 кубических футов, тогда как у CX-30 – примерно 20,2.

Kona также оснащена привычным сенсорным дисплеем мультимедийной системы. В Mazda управление многими функциями осуществляется с помощью поворотного контроллера. В то же время у CX-30 есть свои преимущества: её часто хвалят за управляемость, мощные турбированные версии и качество материалов салона.

Chevrolet Trax

Chevrolet Trax привлекает прежде всего соотношением цены и практичности. По данным Edmunds, модель получила 7 баллов из 10 против 6,1 у Mazda CX-30.

Trax также предлагает больше места для багажа.. Есть и существенный компромисс. Mazda CX-30 в стандартной комплектации оснащается полным приводом, тогда как Chevrolet Trax доступен только с передним.

В то же время более низкая стартовая цена, просторный салон и вместительный багажник делают Trax привлекательным вариантом для покупателей, которым практичность важнее спортивного характера автомобиля.

Kia Seltos

Kia Seltos – еще один популярный конкурент CX-30. По оценке Edmunds, он получил 6,4 балла из 10, немного опередив Mazda с ее 6,1 балла.

Среди преимуществ Seltos – просторный салон и более низкая базовая цена. Кроме того, для модели доступен полный привод, хотя, в отличие от Mazda, он не является стандартным для всех версий.

CX-30, в свою очередь, больше ориентирована на водителей, которые ценят динамичную езду. Mazda имеет более спортивные настройки шасси и салон, создающий ощущение автомобиля более высокого класса.

Поэтому выбор между этими двумя моделями в значительной степени зависит от приоритетов: Seltos выигрывает по практичности, CX-30 – по характеру и управляемости.

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross также получила более высокие оценки, чем Mazda CX-30, в ряде рейтингов. Edmunds присвоил обычной версии Corolla Cross 6,2 балла, а гибридной – 6,7 балла. В Kelley Blue Book разница более заметна: Corolla Cross получила 4,5 балла из 5 против 4,2 у Mazda.

Toyota делает ставку на практичность, экономичность и простоту повседневной эксплуатации. Гибридная модификация особенно интересна тем, кто стремится сократить расход топлива.

Впрочем, преимущество Toyota не является однозначным. В других автомобильных рейтингах CX-30 получает более высокие оценки благодаря управляемости, дизайну салона и качеству отделки.

Honda HR-V

Honda HR-V уступает Mazda в спортивности, но компенсирует это простором и практичностью. Edmunds оценил HR-V в 6,6 балла из 10, а Kelley Blue Book – в 4,4 балла из 5. В обоих случаях показатели выше, чем у CX-30.

Багажник Honda также более вместительный: примерно 24,4 кубических футов против 20,2 у Mazda. Больше места получают и пассажиры второго ряда.

Поэтому HR-V может стать лучшим выбором для тех, кто в первую очередь ищет удобный автомобиль для повседневных поездок и нуждается в большем пространстве для пассажиров и вещей.

Mazda CX-30 при этом не стоит сбрасывать со счетов. Она остается одним из самых интересных компактных кроссоверов для водителей, которые ставят на первое место управляемость, дизайн и качественный интерьер. Однако Hyundai Kona, Chevrolet Trax, Kia Seltos, Toyota Corolla Cross и Honda HR-V в ряде рейтингов получают более высокие оценки благодаря своей практичности, вместительности или соотношению цены и комплектации.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг лучших французских автомобилей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.