Кого вы пропустите? Тест для водителей

Знание правил проезда нерегулируемых перекрестков помогает водителям правильно определять очередность движения и избегать опасных ситуаций на дороге. Это не только снижает риск дорожно-транспортных происшествий, но и позволяет избежать штрафов за нарушение ПДД.

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Канал "По правилам" подготовил для водителей новую дорожную задачу, которая моделирует распространенную ситуацию на нерегулируемом перекрестке. В этом задании моделируется одновременный разъезд четырех транспортных средств, траектории движения которых пересекаются в одной точке.

Поскольку этот участок регулируется исключительно знаками, водителям необходимо продемонстрировать безупречные знания правил приоритета и взаимодействия с трамваями.

Правильное решение этого теста поможет освежить в памяти критически важные пункты ПДД, которые напрямую влияют на безопасность движения.

Задание по ПДД

В предложенной дорожной ситуации на нерегулируемом перекрестке встретились четыре участника движения: зеленый легковой автомобиль, желтое такси, а также синий и красный трамваи. Водитель зелёного автомобиля намерен выполнить поворот налево, тогда как все остальные транспортные средства планируют продолжить движение прямо. Порядок движения на этом участке определяется дорожными знаками для неравнозначных дорог.

Главный вопрос теста: перед кем именно из других участников дорожного движения водитель зеленого автомобиля обязан остановиться и уступить дорогу?

Варианты ответов

Уступить дорогу только синему трамваю. Пропустить оба трамвая одновременно. Уступить красному трамваю и желтому такси. Только красному трамваю. Водитель зеленого автомобиля обязан пропустить абсолютно всех. Зелёный автомобиль имеет абсолютное преимущество и может ехать первым без остановок.

Разбор дорожной ситуации

Чтобы разобраться в правильной последовательности проезда, необходимо подробно проанализировать установленные дорожные знаки:

Перед водителем зеленого автомобиля установлен знак 2.3 "Главная дорога" вместе с табличкой 7.8, которая указывает на изменение её направления. В соответствии с этими указателями, в равных условиях на главной дороге вместе с зелёным автомобилем находятся также красный трамвай и жёлтое такси. Синий трамвай подъезжает к перекрестку со второстепенной линии. Поскольку его статус ниже, он обязан пропустить зеленый автомобиль, несмотря на то, что является рельсовым транспортом. Теперь рассмотрим очередность среди тех, кто имеет приоритет. Согласно пункту 16.12 ПДД, при равенстве дорог трамвай всегда имеет преимущество перед колесными транспортными средствами, независимо от того, куда он направляется. Поэтому зеленый автомобиль должен безоговорочно пропустить красный трамвай.

Что касается желтого такси, то оно также делит главную дорогу с зеленым автомобилем. Однако в данной ситуации зеленый автомобиль приближается к такси с правой стороны, а значит, для желтого автомобиля он является "препятствием справа" и имеет преимущество в движении.

Ответ на тест по ПДД

Тщательный анализ всех факторов доказывает, что водитель зеленой машины имеет преимущество перед синим трамваем и желтым такси, но должен уступить дорогу рельсовому транспорту на главной линии.

Правильным решением является вариант ответа № 4 – нужно пропустить только красный трамвай.

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