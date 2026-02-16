Куда разрешено проехать Тест на знание ПДД

Ехать по дороге, куда вздумается, особенно в условиях города, это подвергать себя и других участников движения опасности. Именно поэтому выбирать направление нужно в полном соответствии с положениями ПДД.

А сможете ли вы не ошибиться, когда перед вами откроется одновременно несколько путей? Проверить себя вам поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно изучить четыре направления, в которых предлагается продолжить путь водителю красного авто, и определить, какие ему разрешены правилами:

только прямо; прямо и направо; прямо и в обратном направлении; прямо и налево; направо, налево и в обратном направлении; прямо, слева и в обратном направлении.

Для решения этой задачи в первую очередь нужно обратить внимание на дорожный знак, установленный на изображенном участке. И это знак 4.1 "Движение прямо". Он относится к группе предписывающих и указывает водителю двигаться только напрямик.

Впрочем, не стоит делать поспешных выводов – немало предписывающих или запрещающих знаков действуют с определенными исключениями. Например, от требований знака "Движение прямо" могут отступать водители транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам. Также следует знать, что знак распространяется только на тот перекресток, перед которым он установлен. Или, если он установлен вне перекрестка – тогда до ближайшего перекрестка. А еще, что важно для решения этой задачи, такой знак не запрещает поворот направо во дворы, на автозаправочные станции и другие прилегающие к дороге территории. Следовательно, в этой ситуации водитель точно может проехать прямо и повернуть во двор.

А как быть с поворотом налево и разворотом? Кто-то может предположить, что их траектории лежат за ближайшим перекрестком, а значит и эти два маневра водителю разрешены. Но, согласно действующим ПДД, выезд из дворов и других прилегающих территорий не считается перекрестком. А значит действие знака 4.1 в этой ситуаций на точки разворота и поворота все еще распространяется. И запрещает их.

Таким образом, водителю и этой ситуации можно либо продолжать движение прямо, либо свернуть направо и заехать во двор. Правильным является второй вариант ответа.

