Какой водитель нарушает правила? Тест на знание ПДД

Движение задним ходом – довольно опасный метод передвижения и может использоваться только в четко определенных ситуациях и местах. Но хорошо ли вы помните соответствующие положения ПДД?

Проверьте свои знания с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем мы видим ситуацию, в которой водитель легкового авто и водитель грузовика решить проехать определенную дистанцию задним ходом. Оба включили аварийки и начали движение. Кто из них при этом нарушает правила? Вот варианты ответов:

только водитель синего грузовика; только водитель белого автомобиля; оба водителя нарушают; оба водителя не нарушают правила.

Итак, два водителя в нашей ситуации движутся задним ходом. Но водитель грузовика при этом заезжает таким образом в тоннель, а водитель легковушки – выезжает из него. О том, что это именно тоннель нам говорит знак 5.74, расположенный на обочине.

Пунктом, который поможет нам разобраться в ситуации, является пункт 10.10 действующих ПДД. В нем содержится перечень участков дорог, на которых движение задним ходом запрещается. Помимо прочего, этим пунктом запрещается ехать задним ходам в тоннелях и на въездах и выездах из них.

Следовательно, в каком бы направлении ни двигался водитель на этом участке, если он едет задом наперед, то нарушает правила. Правильным является третий вариант ответа.

