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Куда разрешено движение тракториста: тест на знание ПДД

Юлия Потерянко
Авто Oboz
1 минута
219
Куда разрешено движение тракториста: тест на знание ПДД

Чтобы передвигаться по дорогам за рулем своего автомобиля безопасно, нужно хорошо знать не только правила, касающиеся обычного автотранспорта. Например, вы в любой момент можете встретить по пути трактор и тогда вам придется учитывать требования ПДД и для него, чтобы разъехаться без нарушений.

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Проверить свои знания в этой сфере поможет тест, опубликованный YouTube-каналом "За! Правилами". В нем нужно проанализировать ситуацию на перекрестке и дать ответ, куда разрешается продолжить движение трактористу:

  1. только прямо;
  2. прямо и налево;
  3. только направо;
  4. прямо и направо;
  5. все направления разрешаются.
Куда разрешено движение тракториста: тест на знание ПДД

Поскольку трактор на перекрестке оказался один и светофора или регулировщика на нем нет, дать правильный ответ помогут дорожные знаки. Причем знак 2.1 "Дать дорогу" можно сразу отбросить – он в этой ситуации ничего не решает.

Следовательно, следует обратить внимание на знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено". Он не позволяет продолжать движение грузовикам и автопоездам с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, если на знаке не указана масса, или с такой массой, которая превышает указанную на знаке. Также этот знак запрещает движение тракторов, самоходных машин и механизмов.

Следующим мы видим знак 7.3.1 "Направление действия". Он показывает, на какое направление распространяется запрет продолжать движение ранее указанным транспортным средствам, включая тракторы. В данном случае это движение вправо.

Таким образом, знаки запрещают трактору проехать направо, но не ограничивают его движение прямо и налево. Правильным является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, где нужно было определить, кто из водителей нарушит правила на перекрестке с трамвайным путём.

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