Кто нарушит правила? Тест для опытных водителей

Правильное расположение транспортных средств на дороге делает движение по этим же дорогам безопасным. Но вспомните ли вы все требования ПДД относительно того, как должны размещаться автомобили?

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Для проверки своих знаний воспользуйтесь задачей, опубликованной YouTube-каналом "За! Правилами". Ваша задача – определить, какой из двух водителей нарушит правила, выполнив задуманный маневр.

На изображении, которое задает условия задачи, мы видим красный автомобиль, водитель которого запланировал разворот налево через трамвайные рельсы. А также зеленую машину, которая сигнализирует о повороте вправо. Вот варианты ответа на вопрос, кто нарушит в данных условиях:

водитель красного автомобиля; водитель зеленого; оба водителя нарушат; оба не нарушат правила.

Рассмотрим ситуацию зелёного авто. Его водитель собирается повернуть направо и включил соответствующий указатель поворота для этого. Кроме того, он заблаговременно занял соответствующее крайнее правое положение на проезжей части.

Знаки "Направление движения по полосам", "Главная дорога" и "Пешеходный переход", которые он видит перед собой, никак не мешают водителю выполнить задуманный маневр. А вот сбить с толку в этом случае может знак 5.23.3 "Тупик". Неопытному водителю может показаться, что он запрещает движение вправо. Однако на самом деле это предупредительный знак, указывающий, что дорога справа не имеет сквозного проезда, то есть ведет в тупик. Все это указывает на то, что водитель зеленого авто имеет полное право повернуть так, как он запланировал.

Ситуация у водителя красного автомобиля несколько сложнее. Он тоже стоит на перекрестке и включил указатель поворота. Но занял ли он соответствующее крайнее положение? Или, возможно, поворот влево или разворот нужно выполнять с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью?

Ответ на этот вопрос содержится в пункте 11.8 действующих ПДД. В нем говорится, что поворот налево и разворот необходимо выполнять с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью, для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не определен дорожными знаками 5.16 "Направление движения по полосам" или 5.18 "Направление движения по полосе" или дорожной разметкой.

И действительно, перед красным авто видим знак "Направление движения по полосам". Согласно ему, поворот налево и разворот должны выполняться из крайней левой полосы, а не с трамвайных путей. Проще говоря, если бы не знак 5.16, то водитель красного автомобиля должен был перед разворотом заехать на трамвайные пути. Но поскольку этот знак перед ним есть, значит водитель ничего не нарушает.

Правильным является четвертый вариант ответа. Ни один из водителей ПДД не нарушает.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто нарушит правила, выполнив разворот.

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