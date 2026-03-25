Куда можно продолжить движение? Непростая задача по ПДД
Знание ПДД – залог безопасности каждого участника дорожного движения. Даже опытные водители могут ошибаться, если не обновляют свои знания и не тренируют внимательность. Именно поэтому короткие тесты и практические задачи помогают лучше ориентироваться в реальных ситуациях на дороге.
Они учат быстро анализировать знаки, оценивать обстановку и принимать правильные решения. Попробуйте этот тест и проверьте, насколько хорошо вы понимаете правила. Куда разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля?
- только прямо;
- прямо и в обратном направлении;
- направо или налево;
- только в обратном направлении;
- только направо;
- все направления разрешены.
Объяснение
Имеем перекресток, к которому подъехал красный автомобиль. На этом перекрестке водителю доступны четыре направления движения. Чтобы определить правильный вариант, обращаем внимание на дорожные знаки перед перекрестком.
Первый знак – 3.1 "Движение запрещено". Он запрещает движение в указанном направлении. Табличка под ним указывает направление действия знака. В данной ситуации это означает, что нельзя двигаться направо и налево.
Однако есть еще один знак – табличка "Кроме лиц с инвалидностью". Она означает, что ограничения не распространяются на транспортные средства, обозначенные соответствующим опознавательным знаком.
На красном автомобиле установлен знак "Водитель с инвалидностью". Следовательно, на него эти запреты не действуют.
Таким образом, водителю разрешено продолжить движение в любом направлении.
Правильный ответ: 6 – все направления разрешены.
При этом не забывайте: перед поворотом или разворотом нужно заблаговременно включить указатель поворота.
