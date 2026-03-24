1. О предполагаемых последствиях происходящего в Иране.

Видео дня

По Ирану - плохие для Ирана.

После этого: по нам - хорошие для нас.

Надо только КАТЕГОРИЧЕСКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ СТАВИТЬ ТРАМПУ УСЛОВИЙ. Особенно в такой момент. Дедушка этого не любит, не простит и спросит, где пиджак.

Однако при соблюдннии блюдения всё будет хорошо.

В Иране же - экономический обвал. С начала года курс местной валюты к доллару упал в 30 с лишним раз. Это как если бы у нас доллар приближался сейчас к 1400 гривень.

Дело не в возможном народном озлоблении. Оно там играет не особо, как и в России. Дело в объективном крахе.

2. Совсем другая тема.

Гипотетически: Россия напала либо на эстонскую Нарву, "защищая" тамошних русских, либо на Польшу и/или Литву, чтобы воссоединиться - через Беларусь - со своей Кёнигсбергской ("Калининградской") областью.

НАТО почти наверняка реально вмешиваться не станет, ограничившись выражением озабоченности и глупой апелляцией к "Совету Безопасности" ООН, где у РФ - право вето.

Так вот, тем самым обнажится бессмысленность не только существования НАТО, но и "оборонительной" войны России: это ж если оно такое никакое, то от кого тогда она пришла в Украину защищаться?

Ну и стоит ли мордору идти на такое саморазоблачение? Импотентность нарисованного врага - их общий секрет.