Мало кому известно, что в Соединенных Штатах тоже был император. Самопровозглашенный, конечно, однако власти города Сан-Франциско и штата Калифорния с ним считались и даже поощряли его сумасбродство. В 1859 году некий Джошуа Нортон объявил себя императором Соединенных Штатов и назвался Нортон I. Местная газета посвятила ему большую публикацию и тем самым привлекла к себе немало читателей. С тех пор Нортон I позволял себе многое, даже эмиссию собственных денег, которые обменивались на доллары в местном банке. Суммы были небольшие и банк мог позволить себе такую игру ради рекламы. Немалая часть малообразованного народа обожало императора, не осознавая сути и смысла содержания. Это ничего не напоминает в правлении действующего Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа? Его биткоины и прочие финансовые авантюры. Даже само поведение Трампа очень смахивает на императорские замашки. Его нельзя назвать самозванцем, как Нортона I, однако склонность ко всевластию и симпатии к диктаторам, как Ким Чен Ин, и военным преступникам, как Володя Путин, говорит о многом.

Президент россии Вова Путин не объявлял себя императором вся Руси, только политическая структура российского государства преобразовалась за последние годы в некое самодержавие. Война с Украиной этому лишь подтверждение. Один из самых авторитетных политических экспертов современности Збигнев Бжезинский сделал в свое время концептуальный вывод: "С потерей Украины Россия теряет все, она перестает быть империей как таковой". Это почему-то не принимается во внимание ни на Банковой, ни в Брюсселе. Договориться о мире с Москвой, вероятно, можно, только это будет не мир, а временная передышка. Пока Россия существует в том виде, в каком существует сегодня, она будет постоянной угрозой как для Украины, так и для всей Европы. Что можно и что нужно сделать, чтобы предотвратить такой сценарий? Единственно верный путь для решения этой проблемы это дезинтеграция россии. Как этого добиться без военного вмешательства? Политическими и экономическими методами.

Пока Европа не начнет говорить о неонацизме в россии на основании 5 неопровержимых и доказанных в 2014 году симптомов нацизма/фашизма, война будет продолжаться. Европа не начнет говорить о неонацизме (читай- фашизме) в россии по трем причинам:

1. Об этом молчит жертва агрессии – Украина, верховная власть которой считает, что в россии нет неонацизма, а есть рашизм, смысл которого никто на Западе не понимает.

2. На Европу не падают ракеты и бомбы и вряд ли будут падать.

3. Политики в Европе не хотят говорить о неонацизме в россии, потому что этого не хочет бизнес, который дает им деньги на избирательную кампанию. Бизнес этого не хочет, надеясь, что с россией можно восстановить торговые отношения после войны в Украине. Круг замкнулся. Ни Верховная Рада Украины, ни общественные институты и фонды Украины не желают заниматься этим вопросом, поскольку он не в политической повестке на Банковой. Они думают, что неонацистскую россию можно одолеть дронами и БПЛА. Не одолеть. Там сто миллионов, половина из которых потеряли рассудок от ежедневной пропаганды. Их не уничтожить, а в условиях информационной изоляции "вылечить" их практически невозможно.

Почему признание наличия неонацизма в россии повлияет на Европу и остальной мир? С рашизмом можно договариваться и даже торговать, чего нельзя делать с неонацизмом, это показывает история Второй мировой войны, которую все хорошо знают. Это признание не обязательно должно начаться с выступлений лидеров Европы и политиков, оно может начаться с социальных сетей и конференций по всей Европе. Однако для этого нужны небольшие людские и финансовые ресурсы. В Украине их нет, потому что народ собирает на дроны и "лечит" последствия, а не причину, в Европе это никому пока не надо по причине, указанной выше. Подождем, когда "жареный петух" не клюнет кое-кому в темечко и не полетят перья. Мир в Украине зависит от этого простого и очевидного понимания.