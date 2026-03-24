Как известно, в Минфине считают, что все [налогово-дикарские] законопроекты –

о цифровых платформах (правда, еще осенью стали говорить о новой границе для налогообложения – 2 тыс. евро в год),

обложении посылок из-за рубежа начиная уже со стоимости 45 евро,

продолжении действия 5% военного сбора,

а также введении НДС для "упрощенных" ФОПов –

должны быть объединены в один большой законопроект "Beautiful Tax Bill", который нужно ввести в действие с начала 2027 года.

(Причем по поводу НДС для ФОПов недавно была достигнута договорённость, что порог также и для его применения, как и по "OLX", тоже будет увеличен – в данном случае с 1 до 4 млн гривень в год).

Однако же до выборов в Венгрии 12 апреля – обсуждение этого разнообразного "ужаса без пользы" не имеет ни малейшего смысла: все это делается исключительно ради членства в ЕС, которое при Орбане все равно у нас невозможно.

Будет весьма обидно, если Украина "добровольно" изнасилует свой малый бизнес (и даже посылки), а Европа ей потом покажет свою традиционную дулю в виде Орбана.

Напомню также собственную позицию насчет того, что уже успело неожиданно произойти:

1) все так называемые "ультимативные налоговые требования МВФ" – это на самом деле просто прихоти-хотелки нашего непрофессионального Минфина;

2) в сложное политически время ни МВФ, ни даже Правительство не рискнули излишне брать на себя за эти откровенно непрофессиональные решения ответственность.

А потому еще в феврале премьер Свириденко известила, что после "сложных переговоров" с МВФ:

все налоговые и таможенные изменения, требовавшиеся от Украины, выведены из категории "prior actions" [то есть требуемых к принятию безотлагательно]

и стали "структурными маяками", которые нужно будет выполнить позднее [как-нибудь потом - причём уж точно не во времена Орбана-премьера].