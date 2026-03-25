После смерти любимого у нее случился инфаркт: щемящая история любви Вячеслава Чорновила и Атены Пашко, которая была обречена на катастрофу

25 марта исполняется годовщина гибели украинского политика, диссидента и лидера Народного движения Украины Вячеслава Чорновола. Он погиб в ночь на 25 марта 1999 года в автокатастрофе неподалеку от Борисполя. Обстоятельства этой трагедии до сих пор вызывают споры, а близкие политика, в частности его жена Атена Пашко, настаивали на версии умышленного убийства.

Смерть Чорновола стала большим ударом для его жены – поэтессы, правозащитницы и общественного деятеля Атены Пашко. Через несколько месяцев после известия о гибели мужа она перенесла инфаркт и впоследствии почти потеряла зрение, однако до конца жизни продолжала его дело. OBOZ.UA расскажет, что известно об их любви.

История отношений Вячеслава Чорновола и Атены Пашко началась в среде украинских шестидесятников. Они познакомились в Киеве, в доме диссидента Ивана Светличного – месте, где собиралась интеллигенция, которая выступала против советской системы. Их объединили общие убеждения и участие в правозащитном движении. Как говорила позже женщина, они были единомышленниками.

На момент знакомства Атена Пашко уже имела патриотические взгляды: еще с детства помогала повстанцам, писала стихи, но также находилась под наблюдением советских спецслужб. Из-за активной гражданской позиции она потеряла работу и подвергалась преследованиям.

В 1969 году пара поженилась в Якутии (РФ), где Чорновил отбывал ссылку. Их свадьба была без торжеств, в сложных условиях, но без национальных ценностей не обошлось. Атена была в вышиванке, Чорновил подарил ей гуцульский перстень, а после росписи они возвращались пешком через тайгу.

В 1970-х годах супруги вместе работали над подпольным журналом "Украинский вестник", который освещал факты политических преследований в СССР. Издание создавалось и распространялось тайно: страницы передавали из рук в руки, прятали от обысков, печатали под угрозой арестов. Эта деятельность сделала их обеих мишенью для КГБ.

В 1972 году Атена Пашко была арестована. Как отмечает медиа об истории "Мальва", во время следствия им с Чорноволом организовали короткую встречу в коридоре: ее вели на допрос, его – обратно в камеру. Он успел только воскликнуть: "Атеночка, держись". После этого их снова разлучили на длительное время.

Годы преследований коснулись не только их самих, но и семьи. Дочь Атены Пашко Ирину травили в школе, пытались изолировать от матери и давили через окружение. Квартира находилась под постоянным наблюдением, прослушивалась, а общение даже дома часто было невозможным.

В целом супруги пережили многолетнюю разлуку, которая длилась более десятилетия. Несмотря на это, они оставались единомышленниками и продолжали поддерживать друг друга – через письма, передачи и короткие встречи под наблюдением.

После возвращения Чорновола из ссылки в 1985 году их совместная жизнь возобновилась уже в условиях активной политической борьбы. Он стал одним из лидеров демократического движения, организовывал митинги, съезды и работал в рамках Хельсинского союза и Народного движения Украины. Атена Пашко в этот период сосредоточилась на возрождении "Союза украинок", который возглавила после провозглашения независимости.

Страшный день для Атены Пашко и всей Украины

25 марта 1999 года стало переломным днем. В тот вечер Чорновил позвонил жене и сказал, что скоро вернется домой. Позже Атена Пашко вспоминала, что почувствовала странное ощущение холода в квартире, хотя все окна были закрыты. Ночью она узнала об автокатастрофе.

"Вообще в тот страшный вечер происходила какая-то мистика. Я сидела на кухне и читала книгу, ожидая Вячеслава. Он где-то в 22:30 позвонил и сказал, что будет через час. А в 23:30 произошла авария. И именно в 23:30 я почувствовала, будто в комнате подул ветерок. Но все окна были закрыты. Мне тогда стало жутко", – рассказывала она в интервью The Epoch Times.

После гибели мужа Атена Пашко открыто заявляла, что не верит в случайность ДТП. Она настаивала на необходимости полного и объективного расследования, обращалась к властям и правоохранительным органам. Споры о причинах аварии продолжаются до сих пор: часть считает ее несчастным случаем, другие – возможным покушением.

"Я уверена, что это было убийство. Вячеслав Максимович возвращался из Кировограда и был на двадцатом километре от Киева. И тут вдруг среди ночи выехал КАМАЗ и стал посреди дороги. Объяснения водителя КАМАЗа были смешные, что будто он увидев машину стал махать руками водителю. И это в темноте!" – заметила женщина.

Личная трагедия имела серьезные последствия для ее здоровья. Через "пять месяцев после того страшного убийства, день в день" Атена Пашко перенесла инфаркт.

В последующие годы ее состояние ухудшалось, она почти потеряла зрение. Несмотря на это, общественный деятель оставалась активной: возглавляла фонд имени Чорновола, работала над изданием его трудов, общалась с людьми и продолжала общественную деятельность.

Атена Пашко умерла 20 марта 2012 года – незадолго до годовщины смерти мужа. Ее похоронили на Байковом кладбище в Киеве рядом с Вячеславом Чорноволом, как она и завещала.

Ранее OBOZ.UA сообщал, какие сенсационные детали о смерти Вячеслава Чорновола просочились спустя много лет. Учитывая хорошую видимость в день трагедии, многие не могут понять, почему водитель не заметил грузовик. Несмотря на это, уже на утро того же дня руководитель МВД Юрий Кравченко объявил, что это был несчастный случай, а версия о покушении не будет рассматриваться.

