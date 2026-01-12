Куда может проехать водитель: тест на знание ПДД

Знание дорожных знаков является фундаментальной основой безопасности, которая позволяет водителю мгновенно ориентироваться в сложных дорожных ситуациях. Четкое понимание правил помогает избегать аварийных моментов и защищает от получения немалых штрафов за нарушение маневрирования.

YouTube-канал "По правилам" предложил автолюбителям интересное задание, чтобы проверить их знания актуальных правил дорожного движения 2026 года. В центре внимания оказался перекресток, к которому подъехал красный автомобиль.

Необходимо определить, в каких именно направлениях водителю разрешено продолжить движение, выбирая среди шести предложенных вариантов ответа:

Только прямо. Прямо и налево. Только налево. Слева и в обратном направлении. Только в обратном направлении. Прямо и в обратном направлении.

Для решения этой ситуации необходимо внимательно проанализировать дорожную обстановку на изображении. На перекрестке установлено несколько знаков, регулирующих движение. Хотя знак 2.3 "Главная дорога" указывает на приоритет проезда, он не дает ответа на вопрос о разрешенных направлениях движения, поэтому водителю следует обратить внимание на другую комбинацию символов.

Ключевую роль в этой задаче играет сочетание знака 3.1 "Движение запрещено" и таблички 7.3.2, указывающей направление действия знака. Вместе эти два элемента создают четкое ограничение: они категорически запрещают движение налево на данном перекрестке. Многие водители допускают ошибку именно на этом этапе, считая, что запрет распространяется и на другие маневры.

Важным нюансом ПДД является то, что комбинация, запрещающая поворот налево, обычно не ограничивает возможность разворота. Автор задания отмечает, что эти знаки не запрещают водителю изменить направление движения на противоположное. Таким образом, несмотря на установленное ограничение на левый поворот, траектория для разворота остается открытой для проезда.

Ответ на задание по ПДД

Итак, правильный ответ на это задание — вариант номер 6.

Водителю красного автомобиля разрешается продолжить движение прямо или выполнить разворот в обратном направлении.

