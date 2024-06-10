Куда может проехать водитель, не нарушив правил: задача по ПДД

Вождение автомобиля – это не только удобство, но и большая ответственность. Каждый человек должен соблюдать правила дорожного движения для обеспечения своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

Понимание дорожных знаков критически важно для предотвращения аварий. Однако со временем любая неиспользуемая информация регулярно забывается, поэтому telegram-канал За! Правилами поделился тестовой задачей, которая освежит ваши знания.

Куда может проехать водитель красного автомобиля?

А. Прямо и направо;

Б. Только прямо;

В. Прямо и налево;

Г. Прямо, направо и на разворот;

Д. Прямо, направо и налево;

Е. Все направления разрешены.

Как правило, те, кто сталкиваются с этой задачей, сначала обращают внимание на дорожные знаки. Один из них – это 2.3 Главная дорога. Он дает право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.

А второй знак – это 4.5 Движение прямо или налево. Он разрешает движение только прямо, налево или разворот транспортных средств. Согласно этому можно подумать, что правильный ответ достаточно очевиден, но все не так просто.

На картинке на дороге, кроме белой прерывистой полосы, вы можете заметить оранжевую сплошную полосу. Разметка такого цвета временная. Она имеет преимущество перед постоянной, а значит, в этой ситуации запрещает поворачивать налево и разворачиваться.

Однако согласно правилу 8.2 дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой, даже перед временной, так что водителю красного автомобиля запрещено только поворачивать направо.

Правильный ответ Г. Водитель красного автомобиля может двигаться прямо, налево и на разворот.

Ранее OBOZ.UA публиковал задание о круговом перекрестке, в котором нужно понять, кто из водителей имеет преимущество.

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