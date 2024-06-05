Кто имеет преимущество на круговом перекрестке? Тест по ПДД

Круговые перекрестки – это специфическая форма транспортной развязки, где транспортные средства двигаются по кольцу в одном направлении. Они помогают снизить количество ДТП, ведь заставляют водителей сбавлять скорость.

Однако чтобы эта система работала эффективно, участники дорожного движения должны четко понимать правила приоритета на таких перекрестках. Аuto_pdr.ua поделились задачей, которая проверит ваши знания и поможет вспомнить ПДД.

Должен ли водитель зеленого автомобиля дать дорогу другим водителям?

А. Да;

Да; Б. Нет.

На то, что мы имеем дело с круговым перекрестком, указывает не только его форма, но и знак 4.10.

Он требует от водителей объехать так называемый центральный островок в направлении, указанном стрелками на перекрестке с круговым движением.

Чтобы понять, кто кого должен пропустить в этой ситуации, необходимо обратиться к правилу 16.12.

16.12 Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.

Следовательно, поскольку водитель зеленого автомобиля уже двигается перекрестком, он не должен пропускать водителей красного и черного автомобилей.

Правильный ответ Б. Водитель зеленого автомобиля не должен давать дорогу другим водителям.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу на знание правил проезда по круговому перекресткку.

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