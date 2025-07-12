Кто за кем проедет перекресток? Задание по ПДД

Ситуации на дороге не всегда просты, особенно, когда речь идет о нерегулируемых перекрестках со знаками приоритета. Именно в таких случаях знание ПДД становится критически важным. Даже опытные водители иногда сомневаются, кто должен проехать первым. Регулярные тренировки с помощью теоретических тестов тренируют внимание и логику, помогают избегать ошибок в реальных ситуациях.

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Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите очередность проезда перекрестка.

Кто за кем проедет изображенный перекресток?

Велосипедист вместе с синим автомобилем, затем – желтый автомобиль. Желтый автомобиль, затем велосипедист вместе с синим. Велосипедист, желтое авто, синее.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали три транспортных средства. Велосипедист и водитель желтого автомобиля поворачивают налево, а водитель синего – направо. Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки приоритета, которые помогут разобраться, кто кому должен дать дорогу.

Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу", 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и 7.8 "Направление главной дороги" – на главной находится только велосипедист. Соответственно, именно он проезжает первым.

Можно предположить, что водителю синего автомобиля рационально будет не давать дорогу желтому, а проехать одновременно с велосипедистом, прикрываясь им. Но это – нарушение правил. Желтый и синий автомобили находятся на равнозначных дорогах, следовательно, должны разъезжаться, руководствуясь правилом "препятствия справа".

Согласно этому правилу, преимущество имеет водитель желтого автомобиля, который является препятствием справа для водителя синего авто.

Итоговый порядок проезда: велосипедист, желтый автомобиль, синий автомобиль.

Правильный ответ – 3.

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