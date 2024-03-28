Кто виноват в ДТП? Непростая задача о круговом движении

При съезде с кругового перекрестка, по статистике, происходит значительная доля ДТП. Водители нарушают правила проезда и сталкиваются с другими машинами. Можете ли вы похвастаться твердыми знаниями в этой сфере?

В любом случае, проверьте себя с помощью теста, опубликованного в TikTok-блоге "ПДД Украины". Он посвящен именно теме круговых перекрестков.

Итак, по условиям задачи, зеленый автомобиль двигается прямо по кругу в крайней правой полосе, а синий пытается свернуть направо и съехать с перекрестка. В результате происходит ДТП. Назовите виновника аварии и обоснуйте свой ответ. Объяснение читайте дальше.

В таких дорожных ситуациях водители должны руководствоваться пунктом 10.5 действующих ПДД. Он требует, чтобы водители выполняли поворот таким образом, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения. При повороте справа следует двигаться ближе к правому краю проезжей части, кроме случая выезда с перекрестка, где организовано круговое движение, где направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или где движение возможно только в одном направлении. Все это, чтобы не создавать препятствий транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении справа.

Таким образом, виновником ДТП здесь является водитель синего авто. Он выполнил поворот через полосу и не учел препятствие справа, чем создал аварийную ситуацию на дороге.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу о ДТП при проезде перекрестка с поворотом налево.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.