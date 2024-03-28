Кто виноват в ДТП? Трудная задача, которая поможет запомнить ПДД

В каждом дорожно-транспортном происшествии есть виноватая и пострадавшая сторона. Виновником является тот, кто нарушает правила. Но сможете ли вы точно определить этого водителя?

Этому посвящена задача, опубликованная в TikTok-блоге @test_pdr.ua. В коротком ролике мы видим, как красная и синяя машины пытаются проехать перекресток. Водитель синей поворачивает налево, а красной – едет прямо. В результате они сталкиваются. Кто должен быть оштрафован за нарушение правил?

Внимательно просмотрите начало ролика ниже. В нем реконструирована дорожная ситуация во всех подробностях. Проанализируйте все, что видите, и сформулируйте, какой из водителей является виновником ДТП и почему.

Итак, начнем разбор с того, что обратим внимание на световые указатели поворота у синего автомобиля. Водитель не включил их, прежде чем начать маневр. А это уже нарушение.

Кроме того, согласно пункту действующих ПДД 16.13, перед тем, как совершить поворот налево и разворот, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или справа. Простыми словами, в данной ситуации это обязывает водителя синего авто дать дорогу красной машине. Чего он опять-таки не сделал.

Таким образом, виновник этого ДТП очевиден и однозначен. Это водитель синего авто, нарушивший сразу два требования ПДД.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно определить, разрешена ли остановка на дороге.

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