Кто проедет первым и последним? Тест по ПДД о перекрестке

Очередность проезда перекрестка – один из важнейших аспектов безопасности дорожного движения. По общему правилу водитель, двигающийся по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по главной дороге, независимо от направления их движения. При этом главная дорога обычно обозначается соответствующими дорожными знаками.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить очередность проезда перекрестка.

Какой автомобиль проедет перекресток первым, а какой последним?

Желтый – первый, белый – последний; Желтый – первый, грузовик последний; Белый – первый, желтый – последний; Грузовик первый, белый – последний; Белый – первый, грузовик последний; Грузовик – первый, желтый последний.

Объяснение

К перекрестку подъехали три автомобиля: белый проезжает прямо, а желтый и грузовой поворачивают налево, поэтому водители включили соответствующие указатели поворота.

Перекресток не оборудован светофорами и является нерегулируемым, но на нем установлены знаки приоритета, которые помогут в решении задачи.

Согласно знакам 2.3 "главная дорога" и 7.8 "направление главной дороги" на главной находятся белый и желтый автомобили. Соответственно, водители этих авто имеют преимущество перед водителем грузового, и он проезжает перекресток последним.

Ну а дальше все также максимально – определяем, кто едет первым по знакам. Желтый и белый автомобили находятся на равнозначных дорогах, а значит, здесь в действие вступает правило правило препятствия справа.

Пункт 16.12 ПДД определяет, что на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Таким образом, первый перекресток проезжает желтый автомобиль, а последний – грузовой.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2.

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