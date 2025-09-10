Кто проедет перекресток предпоследним? Тест на знание ПДД

Даже если на перекрестке оказалось сразу много транспортных средств, разъехаться их водители могут без лишних нервов, если хорошо знают положения ПДД. А как с этим у вас?

Видео дня

Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилам". В нем мы видим целых пять разных ТС, которые одновременно подъехали к перекрестку в лесу. Мотоциклист при этом хочет повернуть налево, а оттуда на него прямо едет красное авто. При этом во встречном к мотоциклисту направлении движется синяя машина, водитель которой тоже сигнализирует о повороте в левую сторону. Навстречу красной машине движется белый внедорожник, который также направляется напрямик. И в ситуации также участвует желтое авто, которое едет прямо. Кто из водителей в этой ситуации проедет предпоследним? Вот какие варианты ответа дает тест:

водитель белого автомобиля; мотоциклист; водитель синего автомобиля; водитель желтого; водитель красного.

Итак, наш лесной перекресток не оборудован светофором и, очевидно, является нерегулируемым. Более того, на нем отсутствуют какие-либо знаки. Однако равнозначным его тоже не назовешь, ведь дорога, с которой выезжает синее авто является грунтовой. И именно это обстоятельство существенно облегчает решение задачи.

Если бы не грунтовая дорога, все водители в задаче оказались бы в ситуации, когда у них есть препятствие справа. А так, поскольку грунтовая дорога является второстепенной по отношению к дороге с покрытием, то получается, что последним этот перекресток точно проедет водитель синего автомобиля. Благодаря этому определить порядок разъезда остальных авто становится существенно проще.

Итак, первым в этой ситуации перекресток проедет водитель белого внедорожника, ведь у него единственного нет препятствия справа на равнозначной дороге. После того, как белое авто покинет перекресток, такое препятствие исчезнет уже у водителя желтого автомобиля и он сможет проехать вторым. Далее по этому же принципу право проехать получит мотоциклист. А последним из всех машин, находящихся на асфальтированных дорогах, проедет водитель красного авто. После этого очередь наконец дойдет до синей машины.

Итак, правильный ответ здесь такой: предпоследним этот перекресток в заданной ситуации пройдет водитель красной машины. Выбирать нужно было вариант под номером пять.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, кто из водителей неправильно остановился на эстакаде.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.