Кто остановился с нарушением? Тест на знание ПДД

Останавливаться на дороге в первом попавшемся месте очень опасно, ведь это может создать аварийную ситуацию. Чтобы осуществлять остановку, не подвергая себя и других опасности, нужно при этом четко соблюдать все требования ПДД.

Чтобы проверить свои знания в этой сфере, пройдите тест, опубликованный YouTube-каналом "За! Правилами". В нем вам нужно определить, кто из изображенных на картинке с условиями водителей нарушил правила, совершив остановку. На этой картинке мы видим эстакаду, под которой припарковалось белое авто, а синее – остановилось на проезжей части эстакады, чтобы осуществить посадку пассажира. Нарушителем в этой ситуации является:

водитель белого автомобиля; водитель синего автомобиля; оба нарушили правила; оба не нарушили.

Если совсем коротко, то на эстакадах, мостах и путепроводах, а также под ними запрещается больше маневров, чем на обычных участках дороги. В частности это касается остановки или стоянки. Пункт 15.9 действующих ПДД указывает, что остановка запрещается не только на эстакадах, мостах и путепроводах, но и под ними.

Единственный нюанс, который осталось выяснить, это разрешается ли водителям совсем короткая остановка на эстакаде для посадки или высадки пассажира? И правильный ответ здесь нет. Таких исключений Правилами не предусмотрено.

А это значит, что оба водителя на этой картинке совершили остановку не в надлежащем месте и тем самым нарушили правила дорожного движения. Правильным является третий вариант ответа.

