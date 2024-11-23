Разрешен ли обгон?

Знание правил обгона транспортных средств на дороге крайне важно для безопасности движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Обгон считается одним из самых опасных маневров на дороге.

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Нарушение правил обгона может привести к столкновениям, которые могут иметь роковые последствия. Поэтому предлагаем пройти тест, чтобы определить, на сколько вы являетесь опытным водителем.

На рисунке изображен городской путь, по которому движется грузовик, а позади него едет легковушка. Он хочет обогнать грузовик. На дороге нанесена пунктирная разделительная линия, однако перед легковушкой есть знак 3.27.

Вам нужно определить, нарушает ли легковушка ПДД, пытаясь обогнать грузовик на этом отрезке автодороги.

Подсказка: перед легковым авто изображен знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен".

Справка:

Обгон – это маневр повышенного риска, и его неправильное исполнение может привести к авариям. Вот ключевые аспекты, которые следует учитывать.

Как правильно выполнить обгон?

Обгон транспортных средств разрешается только налево. Перед началом маневра водитель должен убедиться в выполнении следующих условий:

ни один водитель сзади не начал обгона во избежание создания препятствий;

автомобиль впереди не подал сигнала о намерении повернуть налево;

полоса встречного движения свободна на достаточном для безопасного маневра расстоянии;

после завершения обгона можно безопасно вернуться на полосу движения.

Запрет создания препятствий

Обгоняемые водители транспортных средств не имеют права препятствовать этому маневру. Запрещается повышать скорость движения или выполнять другие действия, которые могут осложнить обгон.

Особенности обгона вне населенных пунктов

Если на дороге за пределами города находится сельскохозяйственная техника, крупногабаритное или тихоходное транспортное средство, водитель такого автомобиля обязан двигаться как можно правее. При необходимости он должен остановиться на обочине, чтобы пропустить другие транспортные средства.

Обгон запрещен в следующих случаях:

на перекрестках, железнодорожных переездах и за 100 метров до них;

ближе чем в 50 метрах перед пешеходным переходом в городе и в 100 метрах – вне населенного пункта;

в конце подъема, на крутых поворотах, мостах, туннелях, путепроводах или участках с ограниченной обзорностью;

на дорогах с двумя или более полосами для движения в одном направлении;

колонны транспортных средств, сопровождающиеся автомобилем с проблесковым маячком (кроме оранжевого).

Правильный ответ на тест:

Первый вариант: Знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен" не запрещает легковушку совершить обгон грузовика.

Ранее OBOZ.UA публиковал каверзную задачу, где нужно было определить, кто проедет перекресток вторым.

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