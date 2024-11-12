Кто проедет перекресток вторым? Задание на знание ПДД

Подъезжая к нерегулируемому перекрестку, каждый водитель мысленно вспоминает правило препятствия справа. Но не всегда оно действует напрямую – иногда другие требования ПДД усложняют принятие решения.

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Проверьте себя на знание всех нюансов с помощью хитрой задачи, опубликованной Telegram-каналом "За! Правилами". В ней мы видим трех съехавшихся на одном перекрестке водителей и должны определить, какой из них проедет пересечение дорог вторым.

Итак, согласно условиям задачи, водитель красной легковой машины планирует ехать через перекресток прямо, водитель синей намерен развернуться, а водитель трактора – повернуть налево. Внимательно изучите изображение и скажите, кто из них сдвинется с места вторым:

водитель синего автомобиля; водитель красного автомобиля; водитель трактора.

Чтобы дать правильный ответ перед тем, как начать мысленно разводить авто, обязательно нужно обратить внимание на знак "Главная дорога". Он указывает на то, что водители трактора и синей легковушки в заданных условиях имеют преимущество. А значит красное авто точно пройдет этот перекресток последним.

Все, что нам осталось, это развести трактор и синюю машину по правилу препятствия справа. В этом случае такое препятствие имеет водитель трактора. В заданной ситуации он должен пропустить синюю машину и вторым проехать перекресток.

Таким образом, правильным вариантом ответа здесь номер три. Вторым перекрестком из условий задачи проедет водитель трактора.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую задачу на знание правил обгона.

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