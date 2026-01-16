Кто не нарушает правила? Жизненная ситуация на дороге

От положения, которое ваше авто занимает на дороге, зависит очень много – куда вам можно будет продолжить движение, будете ли вы иметь право на поворот и другие нюансы. И чтобы не наделать ошибок, нужно хорошо знать ПДД.

Хотите проверить себя? Воспользуйтесь интересным тестом, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно будет определить, кто из водителей делает все правильно и ничего не нарушает. Перед вами три авто, которые движутся по одной и той же дороге параллельно. Водители красного и желтого планируют повернуть налево, а водитель синего – продолжить движение прямо. Ваша задача – ответить, кто из них не нарушает правил. Варианты ответа на это задание следующие:

только водитель красного автомобиля; только водитель синего; только водитель красного; красного и синего; желтого и синего; никто не нарушает.

Что можно сказать сразу и даже не сомневаться в своих выводах, так это то, что водитель синего авто точно правил не нарушит. Он едет прямо в полосе, где такое движение разрешено знаком.

Итак, нарушителей будем искать среди водителей, которые запланировали выполнить поворот. Например, водитель красной машины для поворота налево выехал на трамвайные пути попутного направления, тогда как водитель желтой занял крайнюю левую полосу.

Можно ли поворачивать, двигаясь по трамвайным путям – ответ на этот вопрос находим в пункте 11.8 действующих ПДД. В нем указано, что поворот налево или разворот нужно выполнять с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, но если другой порядок движения не определен дорожными знаками "Направление движения по полосам / по полосе" или дорожной разметкой. И в описанной ситуации такой знак присутствует. Согласно ему, поворот налево надо выполнять из крайнего левого положения, как это делает водитель желтой машины.

Таким образом, получается, что водители синей и желтой легковушек в этой ситуации действуют в рамках правил, а вот водитель красного авто нарушает требование знака. Значит он и является нарушителем. Правильным ответом на эту задачу является пятый вариант.

