Можно ли поставить авто на стоянку? Тест для водителей

Знание Правил дорожного движения является фундаментальной основой безопасности для каждого участника дорожного процесса. Особое внимание водителям следует уделять дорожным знакам и табличкам, ведь именно они регулируют порядок движения на сложных участках.

Понимание правил остановки и стоянки помогает не только избегать штрафов, но и предотвращать создание аварийных ситуаций или препятствий для других авто.

YouTube-канал "По правилам" предложил автомобилистам новое интересное задание на проверку знаний. В центре внимания оказалась ситуация, где водитель синего автомобиля планирует совершить маневр.

Тест по ПДД

Пользователям необходимо ответить на вопрос: разрешается ли водителю поставить свое транспортное средство на стоянку в указанном месте, учитывая дорожную разметку и знаки?

По условиям задачи, водитель синего авто движется по дороге и намерен повернуть направо на специально оборудованное место для стоянки. Он действует согласно правилам, заранее включив правый указатель поворота. Однако ситуация осложняется наличием специфической комбинации дорожных знаков, которые могут сбить с толку неопытного водителя.

Для решения теста участникам предложили четыре варианта ответа:

  1. Разрешается.
  2. Разрешается только, если его автомобиль – это электромобиль.
  3. Разрешается стоянка только с выключенным двигателем.
  4. Стоянка запрещается.

Автор теста предлагает обратить внимание на табличку, размещенную непосредственно под знаком "Парковка".

Ключ к правильному ответу кроется именно в этой дополнительной табличке 7.7 "Стоянка с неработающим двигателем". На ней изображен автомобиль с перечеркнутыми выхлопными газами, что часто интерпретируется водителями ошибочно. На самом деле этот знак не запрещает въезд, а лишь устанавливает четкое условие: транспортное средство можно оставить на стоянке только при условии, что его двигатель будет заглушен.

Ответ на тест по ПДД

Итак, правильным вариантом ответа является номер три: "Разрешается стоянка только с выключенным двигателем".

Этот тест еще раз напоминает водителям о важности обращать внимание на детали и знаки дополнительной информации. Знание таких нюансов помогает поддерживать экологическую безопасность и порядок в зонах отдыха или жилых секторах.

OBOZ.UA предлагает перейти к решению еще одного теста по ПДД относительно разрешенного направления движения.

