Кто нарушит правила, выполнив разворот: тест на знание ПДД

Управление транспортным средством требует от водителей повышенной бдительности, поскольку соблюдение ПДД является ключевым аспектом обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Одной из ситуаций, что может вызвать трудности у водителей, является определение надлежащего места для выполнения разворота.

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В связи с этим каждому водителю необходимо четко понимать, в каких именно местах разрешено совершать маневр разворота согласно действующим правилам дорожного движения. Осведомленность в этих вопросах способствует поддержанию надлежащего порядка на дорогах и помогает избежать административных взысканий.

На популярном YouTube-канале "За! Правилами" недавно было предложено водителям пройти специальный тест на знание Правил дорожного движения, касающийся особенностей выполнения разворота вблизи железнодорожных путей.

Задача следующая: водитель какого автомобиля нарушит правила, когда будет разворачиваться.

Варианты ответов предлагаются следующие:

Водитель белого автомобиля Водитель красного Оба нарушат ПДД Оба не нарушат ПДД

Разбор задачи

На участке дороги, где находятся оба авто, есть железнодорожный переезд, что обозначено соответствующим знаком 1.29. "Однопутная железная дорога".

Траектория разворота белого автомобиля проходит через железнодорожный переезд, а красный автомобиль начнет и закончит разворот за переездом.

Согласно ПДД, водитель белого автомобиля нарушит правила, если развернется на самом переезде, поскольку железнодорожный переезд является участком с повышенной опасностью, поэтому разворот здесь запрещается.

Об этом говорится в пункте 10.7 ПДД:

Разворот запрещается:

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в туннелях;

при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 5.29 "Место для разворота" и 5.30 5.30 "Зона для разворота".

Что касается водителя красного авто – в правилах речь не идет о запрете разворота перед переездом или за ним.

"То есть получается что хоть траектория разворота красного автомобиля и проходит близко к переезду, но все же не непосредственно на нем. И так я понимаю что в жизни на этом участке скорее всего было бы нанесено сплошную линию разметки, которую пересекать запрещается. Но у нас здесь ее нет и получается что чисто технически водитель красного автомобиля правил не нарушает", - отметил автор видео.

Правильный ответ:

Вариант ответа под номером один "водитель белого автомобиля" будет правильным.

OBOZ.UA предлагает водителям еще один тест по проезду железнодорожного переезда и правилам разворота.

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