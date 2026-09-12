Кому должен уступить дорогу водитель зелёного автомобиля? Тест по ПДД

Проезд через нерегулируемые перекрестки часто требует от водителя учета сразу нескольких правил. Особенно легко запутаться, если на перекрестке одновременно находятся автомобили и трамваи, а главная дорога меняет направление.

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Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните правила дорожного движения. Внимательно рассмотрите схему и определите, кому должен уступить дорогу водитель зелёного автомобиля.

Кому должен уступить дорогу водитель зеленого автомобиля?

Обоим трамваям. Только желтому трамваю. Только синему трамваю. Желтому трамваю и красному автомобилю. Всем транспортным средствам. Не должен уступать дорогу никому.

Объяснение

Перед нами нерегулируемый перекресток, на котором установлены знаки приоритета. Зеленый автомобиль, желтый трамвай и красная машина движутся по главной дороге, тогда как синий трамвай подъезжает по второстепенной.

Следовательно, синий трамвай должен уступить дорогу транспортным средствам, находящимся на главной дороге. Согласно пункту 16.11 ПДД, водитель на второстепенной дороге должен уступить дорогу тем, кто приближается по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

Однако главная дорога на этом перекрестке меняет направление. Поэтому водители, движущиеся по ней, между собой должны руководствоваться правилами проезда равнозначных дорог.

Здесь преимущество получает желтый трамвай. На нерегулируемом перекрестке трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, подъезжающими к нему по равнозначной дороге, независимо от направления дальнейшего движения. Это предусмотрено пунктом 16.12 ПДД.

Красный автомобиль не должен уступать зеленому. Наоборот, для этих двух автомобилей действует правило препятствия справа: красный автомобиль должен пропустить зеленый, приближающийся к нему справа.

Правильный ответ

Вариант №2 – только желтому трамваю.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, в каком порядке автомобили разъедутся на перекрестке.

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