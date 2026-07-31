Кто нарушил правила? Тест на знание ПДД

Водители, которые бросают свои машины припаркованными где попало, – настоящая проблема наших городов. А умеете ли вы парковаться правильно, в полном соответствии с ПДД? Проверьте себя с помощью теста.

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Эту задачу опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами участок дороги, на котором водители четырех автомобилей совершили остановку. Водители красного и зеленого автомобилей – с левой стороны, а белого и синего – соответственно с правой стороны. Ваша задача – определить, водитель какого автомобиля нарушил правила, совершив остановку. Выберите один из вариантов ответа:

водители красного и зеленого автомобилей; белого и синего автомобилей; водители белого и красного автомобилей; синего и зеленого автомобилей; только водитель синего автомобиля; все нарушили правила.

Сразу разберем, можно ли на этом участке останавливаться с левой стороны дороги. Ответ находим в пункте 15.3 действующих ПДД. Согласно ему, остановка и стоянка с левой стороны разрешены, но только при следующих условиях: только в населенном пункте и обязательно на дорогах, не имеющих трамвайных путей посередине или сплошной линии разметки. Также вы можете остановиться слева на дороге с односторонним движением, но не возле бульвара или разделительной полосы.

Как видим, все перечисленные условия здесь соблюдены: есть населенный пункт, нет ни трамвайных путей, ни сплошной линии разметки, ни бульвара, ни разделительной полосы. Однако мы выяснили лишь, разрешена ли остановка на левой стороне вообще. Но все еще не учли знак, который установлен на этой улице.

А этот знак – это 3.34 "Остановка запрещена", при этом он сочетается с табличкой 7.2 "Зона действия". Эта табличка информирует о нахождении в зоне действия знака, с которым она применяется. То есть, если без таблички остановка запрещена только после места установки знака "Остановка запрещена", то с табличкой остановка запрещена также и до места его установки. А это уже означает, что водители белого и синего автомобилей остановились в зоне действия запрещающего знака. Они оба являются нарушителями.

А как насчет водителей красного и зеленого автомобилей? Они тоже подпадают под запрет, устанавливаемый нашим знаком? На самом деле, нет. Ведь его действие распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен, то есть на правую сторону дороги.

Таким образом, в этой ситуации правила нарушили водители белого и синего автомобилей. Правильным является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором под знаком "Движение с прицепом запрещено" оказались водитель, буксирующий прицеп, и запряженная лошадью повозка.

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