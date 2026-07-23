Кто нарушит требования знака? Тест на знание ПДД

Опытный водитель не должен терять концентрацию на дороге ни при каких условиях, даже если попадает в довольно нестандартные обстоятельства. А именно такой и является новая задача по ПДД на знание запрещающих знаков.

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Небольшой, но очень интересный тест составил и опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Посмотрите на картинку. Вы видите перекресток, на который выезжают водитель синего автомобиля и гужевая повозка. Оба водителя намерены проехать в одном и том же направлении. Кто при этом нарушит требования знака, установленного на этом перекрестке? Выберите из предложенных вариантов ответа тот, который считаете правильным:

водитель синего автомобиля, который буксирует; водитель конной повозки; оба нарушат; оба не нарушат правила.

Итак, знаком, который поможет определиться с правильным ответом, является знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено". Из названия вполне понятно, что запрещает этот знак. Однако у его действия есть исключения. Оно не распространяется на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в обозначенной зоне. Проще говоря, если вы живете или работаете в обозначенной зоне, то можете заехать под этот знак с прицепом и при этом ничего не нарушите.

Но является ли это условие обязательным для изображенных транспортных средств? Тем более что в вариантах ответа такого условия вообще нет. Логика может подсказать, что автомобиль, который вы буксируете, или телега, которую тянет за собой лошадь, – это то же самое, что прицеп. А значит, действие знака должно распространяться на обоих водителей.

На самом деле знак 3.4 запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств. Но вот о движении на повозках, запряженных лошадьми, или на санях здесь речь не идет. То есть все-таки нельзя приравнивать лошадь к автомобилю, а повозку к прицепу или, например, к ещё одному автомобилю, который буксируется.

Таким образом, получается, что знак запрещает продолжать движение в указанном направлении только водителю синего автомобиля, осуществляющему буксировку. Правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, по какой траектории водитель может подъехать к АЗС.

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