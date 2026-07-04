Кто нарушил правила остановки? Тест для водителей

Беспорядочная парковка в городе – проблема, с которой знакомо большинство украинских водителей. Хотя бы немного облегчить ситуацию может каждый, паркуя свою машину строго в соответствии с ПДД. Но насколько хорошо вы помните все соответствующие требования?

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Проверить себя вам поможет тест, опубликованный YouTube-каналом "За! Правилами". Ваша задача – внимательно посмотреть на картинку и ответить, какой из водителей нарушил правила остановки. Был ли это водитель красного автомобиля, припарковавшегося с левой стороны дороги, или синего, остановившегося у правой обочины? Хорошо подумайте и выберите правильный вариант из предложенных:

водитель красного автомобиля; водитель синего автомобиля; оба нарушили; оба не нарушили правила.

Для начала напомним, где в принципе нельзя останавливаться в соответствии с действующими Правилами дорожного движения. Этот момент регулируется пунктом 15.9. Согласно ему, остановка запрещена:

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях (кроме случаев, предусмотренных пунктом 15.8);

на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях;

на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон, кроме случаев предоставления преимущества в движении;

на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода (за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где имеется сплошная линия разметки или разделительная полоса);

в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством составляет менее 3 метров;

ближе чем на 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии – ближе чем на 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

ближе 10 метров от обозначенного места дорожных работ и в зоне их проведения, если это создаст препятствия для работающих технологических транспортных средств;

в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;

в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;

ближе чем на 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.

Согласно этому обширному пункту, водитель синего автомобиля нарушил правила остановки. Он явно остановился менее чем за 10 метров до пешеходного перехода.

Водитель же красного автомобиля не нарушил ни один из этих пунктов. Но разрешено ли ему остановиться слева на дороге с односторонним движением? В пункте 15.3 говорится, что в населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине и не разделенной сплошной линией разметки), а также на левой стороне дороги с односторонним движением.

Таким образом, водитель красной машины, в отличие от водителя синей, правил не нарушил. А значит, правильным является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, какая траектория поворота разрешена водителю.

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