Какая траектория движения разрешена? Задание по ПДД

Регулярное прохождение тестов по Правилам дорожного движения помогает водителям поддерживать свои знания на актуальном уровне и лучше ориентироваться в сложных дорожных ситуациях. Даже опытные водители иногда ошибаются в вопросах, связанных с дорожными знаками, разметкой и выполнением маневров.

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Именно поэтому подобные задания хорошая возможность проверить себя и вспомнить важные нормы ПДД. Внимательно посмотрите на изображение и определите допустимую траекторию.

Какая траектория движения разрешена водителю в этой ситуации?

Варианты ответа:

Только траектория А. Только траектория Б. Допускаются обе траектории. Запрещены обе траектории.

Объяснение

Перед перекрестком установлен знак 4.1 "Движение прямо". Он обязывает водителей двигаться только прямо на ближайшем перекрестке, перед которым он установлен. Следовательно, совершать поворот налево непосредственно на этом перекрестке водитель не имеет права.

Траектория А противоречит требованиям дорожного знака, поэтому запрещена.

Что касается траектории Б, то после проезда перекрестка действие знака уже прекращается. Если дальше на дороге нет дополнительных запретов на разворот, а дорожная разметка позволяет выполнить этот маневр, водитель может развернуться и продолжить движение в нужном направлении.

Таким образом, проезд прямо с последующим разворотом не нарушает требований знака "Движение прямо".

Правильный ответ

Вариант 2 – разрешена только траектория Б.

OBOZ.UA предлагает водителям пройти тест на определение допустимой скорости.

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