Кто нарушил правила остановки: сложная задача на знание ПДД

Согласно украинским Правилам дорожного движения, остановка транспортных средств запрещается в ряде мест, чтобы избежать опасности и улучшить безопасность на дорогах. Ограничения касаются железнодорожных переездов, трамвайных путей, эстакад и мостов, а также ряда других локаций.

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Эти правила помогают избежать аварийных ситуаций и обеспечивают беспрепятственное движение для всех участников дорожного движения. Пройдите тест на знание ПДД по остановке, чтобы узнать, искусен ли вы водитель.

На рисунке изображены три автомобиля, припаркованные на обочине. Один из них припаркован на мосту, другой под ним, а третий – недалеко от моста. Вам нужно ответить, кто из водителей нарушает ПДД.

Варианты ответов:

Желтый Желтый и синий Красный и синий Красный и желтый Синий Все нарушили правила стоянки

Чтобы правильно ответить на вопросы, вспомните места, где остановка запрещена и в каких случаях она допускается:

Останов транспортных средств запрещен на железнодорожных переездах, а также на трамвайных путях. Есть исключение для трамвайных путей попутного направления, где остановка разрешается для выполнения требований ПДД и посадки или высадки пассажиров при условии, что авто не мешает движению трамваев. Такие правила направлены на предотвращение аварийных ситуаций на путях и обеспечение удобного движения для пассажиров общественного транспорта.

Остановка также запрещена на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях. Это правило помогает избегать опасностей аварий на сложных участках дороги. Пешеходные переходы и зоны в радиусе 10 метров от них тоже запрещены для остановки транспортных средств, что создает безопасные условия для пешеходов.

Остановка у перекрестков и ближе 10 метров от края перекрещивающейся части дороги также не допускается, чтобы обеспечить лучшую видимость и пространство для маневра. Исключения действуют для случаев, когда необходимо отдать предпочтение в движении, а также на Т-образных перекрестках со сплошной линией разметки.

В местах, где расстояние между автомобилем и сплошной линией или краем дороги менее 3 метров, остановка также запрещена. Это важное ограничение, способствующее обеспечению безопасного проезда для других автомобилей. Отмечено, что остановка ближе 30 метров от остановок общественного транспорта и дорожных работ тоже запрещена во избежание препятствий для общественного транспорта и рабочей техники.

Эти запреты важны для обеспечения безопасности на дорогах и поддержания порядка в городских и сельских зонах.

Правильный ответ: вариант 2

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую задачу на знание правил обгона.

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