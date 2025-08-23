Кто нарушает правила? Тест на знание ПДД

Дорожное движение происходит не только на проезжей части дороги. Движение по тротуарам тоже регулируется требованиями ПДД, и их тоже можно нарушить.

Видео дня

Проверьте, можете ли вы распознать соответствующее нарушение, с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". На картинке мы видим двух пешеходов – женщину и мужчину – и велосипедиста, которые движутся по разные стороны дороги. Внимательно изучите все условия и скажите, кто нарушает в этой ситуации:

только пешеход-женщина; только пешеход-мужчина; пешеход-мужчина и велосипедист; пешеход-женщина и велосипедист; только велосипедист; все нарушают правила.

Начнем разбор задачи с очевидного – с велосипедиста. Согласно пункту 6.6 действующих ПДД велосипедисты, если им больше 7 лет, не имеют права ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. Следовательно, велосипедист здесь точно нарушает.

Далее обратим внимание на единственный знак, который мы видим на картинке. Это знак 3.9 "Движение пешеходов запрещено". Что он означает – вполне понятно из его названия. Но оба ли пешехода нарушают его требования? На самом деле, нет. В зоне действия знака находится только женщина, ведь она распространяется только на ту сторону дороги, на которой установлен знак. Таким образом, имеем уже двух нарушителей.

Что касается мужчины, то на той стороне дороги, где он находится, нет никаких ограничений для пешеходов, поэтому он единственный в этой ситуации движется в соответствии с правилами. Правильным является четвертый вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кого должен пропустить водитель авто – пешехода или велосипедиста.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.