Кто нарушает правила? Тест для водителей

Движение по автомагистралям существенно отличается от движения в городе. Именно поэтому каждый водитель обязан знать все соответствующие положения ПДД, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дорогах с высокой скоростью трафика.

Как хорошо вы владеете соответствующими пунктами, поможет проверить тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами участок автомагистрали, по которой синий грузовик едет прямо, а водители желтой и красной легковушек планируют выполнить остановку, свернув налево и направо соответственно. Ваша задача определить, водитель какого автомобиля нарушает правила в этой ситуации. Вот варианты ответов:

только водители легковых автомобилей; водитель желтого авто и грузовика; только водитель желтого авто; только водитель красного; все нарушат правила; никто не нарушит правила.

Итак, о том, что ситуация сложилась именно на автомагистрали, свидетельствует знак 5.1 "Автомагистраль". Это означает, что водители здесь должны руководствоваться разделом 27 действующих ПДД. В частности, пунктом 27.2, в котором перечислены запреты для водителей. А теперь рассмотрим действия каждого из участников ситуации отдельно.

Указанный пункт говорит, что на автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается движение тракторов, самоходных машин и механизмов, а также движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево и разворота на дорогах для автомобилей). Водитель грузовика в этой ситуации данное требование нарушает, поскольку он движется в третьей полосе.

Следующий запрет, который содержится в пункте 27.2, касается остановок вне специальных мест для стоянки (они обозначаются знаками 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 или 6.15). Это требование очевидно нарушает водитель красного авто, который собирается остановиться не в специально отведенном для этого месте, а просто на обочине.

Также указанным пунктом запрещается разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы. Как видим, именно и собирается сделать водитель желтого автомобиля.

Вот и получается, что в этой ситуации все трое водителей являются нарушителями. Правильный вариант ответа – пятый.

