Кто может продолжить движение? Тест на знание сигналов регулировщика

Знание жестов регулировщика – это не просто экзаменационное требование для получения водительского удостоверения. В условиях регулярных отключений электроэнергии, когда светофоры могут переставать работать, это важный раздел ПДД, знание которого необходимо каждому водителю.

Видео дня

Хотите проверить свои знания в этой сфере? Воспользуйтесь тестом, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". По его условиям к перекрестку с разных сторон подъехало четыре авто – синее, зеленое, желтое и белое, и водители всех четырех демонстрируют, что планируют повернуть налево. Ваша задача: внимательно посмотреть на позу регулировщика и определить, кто из водителей может продолжить движение при таком сигнале. Вот варианты ответов:

водитель белого автомобиля; водители белого и зеленого; только водитель зеленого; водители синего и желтого автомобилей; только водитель желтого; всем движение запрещено.

На то, что перекресток является нерегулируемым (не имеет ни светофора, ни знаков) в данной ситуации можно не обращать внимания, ведь движением здесь руководит регулировщик. Именно его сигналы определяют порядок проезда перекрестка. В изображенной ситуации регулировщик стоит с правой рукой, вытянутой вперед.

Чтобы правильно прочитать этот сигнал, нужно вспомнить пункт 8.8 действующих ПДД. В нем сказано, что при таком сигнале с левой стороны разрешено движение трамвая налево, а нерельсовым транспортным средствам – во все стороны, со стороны груди всем ТС разрешено движение только направо, а с правой стороны и со спины движение всех транспортных средств запрещено.

Таким образом, получается, что водителям синего и зеленого автомобилей запрещено движение в любом направлении. Им нужно ждать другого сигнала.

В этой же ситуации водителю белого автомобиля разрешается проехать только направо. Поскольку это направление ему не подходит, то и он будет ждать другого сигнала.

А единственным, кто сможет проехать перекресток сразу, в этой ситуации является водитель желтой машины. Он находится с левой стороны от регулировщика и может проехать в любом направлении. Правильным вариантом ответа на эту задачу является пятый.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.