Кто нарушает правила, поворачивая направо? Задания по ПДД

ПДД – основа безопасности на дороге для каждого участника движения. Даже опытные водители иногда сталкиваются с нестандартными ситуациями, где правильное решение зависит от знаний, навыков и даже интуиции. Именно поэтому регулярное прохождение тестов по ПДД чрезвычайно важно. Они помогают закрепить правила, напоминают о возможных исключениях и тренируют быстроту принятия правильных решений.

Видео дня

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, нарушает ли кто-то правила.

Водитель какого автомобиля нарушает правила, поворачивая направо?

Водитель красного автомобиля; Водитель синего грузовика; Оба нарушают; Оба не нарушают правила.

Объяснение

На изображении есть перекресток, к которому подъехали три автомобиля. Правда, один из них, а именно белый, сломался. А в это время красный автомобиль и синий грузовик поворачивают направо. Дорога имеет дополнительную полосу, которая служит полосой для торможения для красного автомобиля и в это же время – полосой для разгона для водителя синего грузовика.

Пункт 10.8 ПДД определяет: если в месте съезда с дороги есть полоса торможения, водитель, намеревающийся повернуть на другую дорогу, должен своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней. А если в месте въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в транспортный поток, давая дорогу движущимся по этой дороге транспортным средствам.

То есть выходит, что водитель грузовика делает все правильно: сначала возвращает на полосу для разгона.

Но водитель красного авто не въезжает на полосу для торможения не потому, что ему так захотелось, а потому что эта полоса банально занята сломанным белым автомобилем, стоящим на аварийках. И здесь будет уместно применить пункт 10.6 Правил, который в случаях, когда автомобиль по своим габаритам или другим причинам (как-то неподвижное препятствие в крайней полосе) не может выполнить поворот из соответствующего крайнего положения, позволяет водителю выполнять поворот не из соответствующего крайнего положения.

То есть водитель красного автомобиля правил не нарушает. Но здесь главное – тормозить плавно, а не резко, ведь это может стать неприятной неожиданностью для автомобилей позади, ко всему могут еще и двигаться на высоких скоростях.

Правильный ответ

Правильный ответ – 4.

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