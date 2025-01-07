Нужно ли включать поворот? Хитрая задача на знание ПДД
ПДД регулируют движение транспортных средств и пешеходов на дорогах. Они направлены на обеспечение безопасности движения и минимизацию аварий. Часто действия водителей приводят к опасным ситуациям, особенно на перекрестках.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, обязан ли водитель включать поворот.
Должен ли желтый автомобиль в этой ситуации включать левый указатель поворота?
- Да, должен включать;
- Это желательно, но не обязательно;
- Включать указатель поворота в данной ситуации не нужно.
Объяснение
На изображении видим перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Перекресток является У-образным, на что указывает и знак 7.8 – Направление главной дороги.
Пункт 9.2 ПДД четко указывает, что водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления:
- а) перед началом движения и остановкой;
- б) перед перестройкой, поворотом или разворотом.
Водитель продолжает движение по главной дороге, поворачивая при этом налево, а значит, он обязан проинформировать об этом других участников дорожного движения и включить соответствующий левый указатель поворота.
Правильный ответ
Правильный ответ 1 – водителю нужно включить поворот.
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