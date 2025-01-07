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Нужно ли включать поворот? Хитрая задача на знание ПДД

Алина Милсент
Авто Oboz
1 минута
2,5 т.
Нужно ли включать поворот? Хитрая задача на знание ПДД

ПДД регулируют движение транспортных средств и пешеходов на дорогах. Они направлены на обеспечение безопасности движения и минимизацию аварий. Часто действия водителей приводят к опасным ситуациям, особенно на перекрестках.

Видео дня

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, обязан ли водитель включать поворот.

Нужно ли включать поворот? Хитрая задача на знание ПДД

Должен ли желтый автомобиль в этой ситуации включать левый указатель поворота?

  • Да, должен включать;
  • Это желательно, но не обязательно;
  • Включать указатель поворота в данной ситуации не нужно.

Объяснение

На изображении видим перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Перекресток является У-образным, на что указывает и знак 7.8 – Направление главной дороги.

Пункт 9.2 ПДД четко указывает, что водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления:

  • а) перед началом движения и остановкой;
  • б) перед перестройкой, поворотом или разворотом.

Водитель продолжает движение по главной дороге, поворачивая при этом налево, а значит, он обязан проинформировать об этом других участников дорожного движения и включить соответствующий левый указатель поворота.

Правильный ответ

Правильный ответ 1 – водителю нужно включить поворот.

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