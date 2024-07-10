Кто виноват в ДТП? Непростая задача по ПДД с грузовиком

Аварии являются одной из самых сложных и тревожных ситуаций, с которыми сталкиваются водители на дорогах. Они могут не только повредить транспортные средства, но и иметь серьезные последствия для здоровья и жизни людей.

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Одним из самых трудных аспектов любого ДТП является определение виновника происшествия. Аuto_pdr.ua поделился задачей, которая заставит вас подумать о том, кто должен нести ответственность за столкновение.

Кто виноват в столкновении грузового автомобиля с легковым?

А. Водитель грузовика;

Б. Водитель легкового автомобиля;

В. Оба водителя виноваты.

Грузовые транспортные средства из-за своих больших размеров, веса и ограниченной видимости могут создавать значительные угрозы на дорогах, поэтому водители легковых автомобилей должны быть особенно осторожными во время движения рядом с ними. В то же время и водители грузовиков должны тщательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы минимизировать риски аварий.

На изображении видно, что водитель легкового автомобиля выезжает на основную дорогу из полосы торможения и разгона. Во время перестроения он столкнулся с водителем грузовика.

Чтобы понять, кто виноват в этом ДТП, нужно вспомнить правило 10.8.

10.8 Если в месте въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в транспортный поток, давая дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

Следовательно, водитель легкового авто должен был быть более внимательным и перед выездом на основную дорогу пропустить все транспортные средства, которые уже по ней двигаются.

Правильный ответ

Поскольку именно водитель легкового авто нарушил правила дорожного движения и вызвал аварийную ситуацию, правильный ответ Б.

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