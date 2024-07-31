Можно ли проехать без остановки? Быстрый тест на знание ПДД

Железнодорожный переезд – перекресток дороги на одном уровне с железнодорожными путями. На этих участках всем участникам дорожного движения следует быть особенно осмотрительными.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, может ли водитель проехать без остановки перед железнодорожным переездом.

Разрешено ли водителю проехать без остановки в указанной ситуации?

Разрешено; Запрещено.

Объяснение

Пункт 20.3 ПДД устанавливает, что для пропуска приближающегося поезда и в других случаях, когда движение через железнодорожный переезд запрещено, водитель должен остановиться перед дорожной разметкой 1.12 (стоп-линией), дорожным знаком 2.2, шлагбаумом или светофором так, чтобы видеть , а если средства организации дорожного движения отсутствуют – не ближе 10 м к ближайшему рельсу.

Знак 2.2 запрещает проезд без остановки перед разметкой 1.12, а если она отсутствует – перед знаком.

Если знак установлен перед неохраняемым железнодорожным переездом и не оборудован светофорной сигнализацией, водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии – перед этим знаком.

Стоп-линия обозначает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.2 или при сигнале светофора или регулятора, запрещающего движение.

Правильный ответ

Проезжая знак "Проезд без остановки запрещен", водитель обязан остановиться перед разметкой 1.12 (стоп-линия) или знаком 2.2 вне зависимости от наличия других участников дорожного движения. Знак 2.2 может быть установлен перед железнодорожным переездом.

Итак, правильный ответ 2 – водителю запрещено ехать дальше без остановки.

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