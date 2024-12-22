В каком порядке автомобили и трамвай разъедутся на перекрестке? Задания по ПДД для внимательных

Рельсовый городской транспорт – особая категория транспортных средств, к которым предъявляются отдельные требования ПДД. Можете ли вы уверенно сказать, что сможете правильно разъехаться с трамваем, скажем, на нерегулируемом перекрестке?

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Проверить себя можно с помощью теста, опубликованного блогом "За! Правилами" на своем Youtube-канале. Задача состоит в том, чтобы определить, в каком порядке разъедутся в заданной ситуации белая легковушка, трамвай и грузовик.

По условиям задачи, трамвайный путь идет прямо. В то время как грузовик намерен пересечь его и повернуть налево, а водитель легковушки планирует развернуться налево через тот же путь. Вариантов ответа на этот тест есть шесть:

грузовик, трамвай, белый автомобиль; грузовик, белый автомобиль, трамвай; трамвай, белый автомобиль, грузовик; белый автомобиль, грузовик, трамвай; трамвай, грузовик, белый автомобиль; белый автомобиль, трамвай, грузовик.

Первое, на что нужно обратить внимание, это отсутствие светофора на перекрестке. Однако на нем установлены знаки приоритета, которые помогут построить правильный порядок разъезда.

Следовательно, согласно знакам 2.1 "Дать дорогу" и 78 "Направление главной дороги" на дороге, имеющей приоритет, здесь находится только грузовой автомобиль. А значит, его водитель имеет преимущество перед другими транспортными средствами.

Далее следует вспомнить правило, согласно которому трамвай имеет преимущество перед нерельсовым транспортным средством при условии, что они находятся на равнозначных дорогах. Впрочем, в описанной ситуации трамвай с грузовиком находятся не на равнозначных дорогах. В данных обстоятельствах водитель трамвая, находясь на второстепенной дороге, должен уступить грузовику.

В то же время он находится в равнозначных условиях с водителем белой легковушки. А это значит, что последний должен уступить трамваю перед своим поворотом налево.

Собрав эти обстоятельства и требования вместе, можно определить, что порядок разъезда должен быть следующим: первым проедет грузовик, следующим трамвай, а последней двинется белая легковушка. Итак, правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу на разъезд, но с участием трех легковушек.

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