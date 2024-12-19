Кто имеет преимущество? Быстрое задание на знание ПДД

Преимущество – право на первоочередное движение перед другими транспортными средствами, пешеходами или велосипедистами. Важно соблюдать определенные в ПДД требования, чтобы не создавать аварийных ситуаций.

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Предлагаем проверить себя интересным тестом. Попытайтесь определить, кто имеет преимущество в движении.

Кто имеет преимущество?

Водитель синего автомобиля; Водитель красного.

Объяснение

Перед началом движения, перестройкой и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасно и не создаст помех или опасности другим участникам движения.

Пункт 10.1 определяет, что выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром дать дорогу пешеходам и движущимся по ней транспортным средствам, а съезжая велосипедистам и пешеходам, направление движения которых оно пересекает.

Попутно напомним значение определенных дорожных знаков относительно предпочтения.

Знак 2.5 "Преимущество встречного движения" – запрещается въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен дать дорогу встречным транспортным средствам, расположенным на узком участке.

Знак 2.6 "Преимущество перед встречным движением" – узкий участок дороги, во время движения на котором водитель имеет преимущество относительно встречных транспортных средств.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Водитель синего авто имеет преимущество в движении. Выезжая со дворов, мест стоянки и других близлежащих территорий, водитель должен дать дорогу другим участникам дорожного движения.

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