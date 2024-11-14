Каков правильный порядок разъезда: задание на знание ПДД

Во время обгона, объезда препятствия или разъезда водители должны соблюдать безопасный интервал, чтобы не создавать опасности для дорожного движения. В ПДД установлены четкие правила разъезда на сложных перекрестках. Следуя императивным нормам можно минимизировать риск аварийных ситуаций.

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Предлагаем проверить себя непростым тестом. Посмотрите на изображение и попытайтесь определить порядок разъезда на перекрестке.

Каков правильный порядок разъезда?

Белый автомобиль, синий, трамвай; Белый автомобиль, трамвай, синий; Трамвай, синий автомобиль, белый; Трамвай, белый автомобиль, синий; Синий автомобиль, белый, трамвай; Синий автомобиль, трамвай, белый.

Объяснение

Вспомним важное правило. Пункт 10.11 ПДД устанавливает, что если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, дать дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны.

Автомобили находятся на главной дороге, а преимущество имеет водитель белого авто, поскольку он препятствует с правой стороны для водителя синего.

Примечательно, что согласно пункту 17.3 ПДД вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо).

Правильный ответ

Правильный ответ 1: первым проедет белый автомобиль, затем синий, а за ними – трамвай.

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