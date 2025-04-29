Кто нарушает правила? Хитрая задача по ПДД

Правила дорожного движения – это не просто набор требований, а основа безопасности на дорогах. Регулярное повторение и прохождение тестов по ПДД является не только подготовкой к экзамену, но и ответственным шагом каждого водителя.

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Предлагаем проверить знания быстрым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, нарушает ли кто-то правила.

Кто нарушает правила в изображенной ситуации?

водитель желтого автомобиля; желтого и синего; велосипедист; только водитель синего автомобиля; синий автомобиль и велосипедист; все нарушают правила.

Объяснение

На картинке мы видим участок дороги и три транспортных средства на ней. Также здесь есть пешеход, ожидающий желтый автомобиль, чтобы тот подобрал его на полосе для движения маршрутных транспортных средств, обозначенной соответствующим дорожным знаком и разметкой. В это же время по этой же полосе прямо едут синий автомобиль и велосипедист.

Обратившись к пункту 17.1 ПДД, мы видим, что на полосе для маршрутных транспортных средств запрещаются движение и остановка других транспортных средств, кроме такси и велосипедистов. Так что же получается – не нарушает правила здесь только велосипедист? Нет, не только он.

Полоса разделена прерывистой линией дорожной разметки, и это очень важная деталь. Ведь согласно пункту 17.2 ПДД, водитель, который поворачивает вправо на дороге с полосой для маршрутных ТС, обособленной прерывистой линией, может выполнять поворот из этой полосы, а также заезжать на полосу для высадки или посадки пассажиров у правого края проезжей части.

То есть, в отличие от водителя синего автомобиля, который просто едет прямо по маршрутной полосе, водитель желтого автомобиля не нарушает правила, ведь он пересекает разметку, чтобы совершить посадку пассажира.

Правильный ответ

Таким образом, правильный ответ – №4: только водитель синего автомобиля нарушает правила.

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