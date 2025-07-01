Кто нарушает правила буксировки? Тест по ПДД
Регулярное прохождение тестов по ПДД помогает закрепить теоретические знания и сформировать мгновенную реакцию на типичные ситуации на дороге. Они тренируют внимательность, понимание логики правил и умение быстро принимать правильные решения. Это навыки, от которых напрямую зависит безопасность на дороге.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить, кто нарушает правила буксировки.
Водитель какого транспортного средства нарушает правила, осуществляя буксировку?
- Водитель зеленого автомобиля;
- водитель автобуса;
- оба нарушают;
- оба не нарушают правила.
Объяснение
На транспортных средствах, которые буксируются, включены аварийные световые сигналы. Зеленый автомобиль, буксирующий мотоцикл, движется с включенным светом фар – здесь все правильно.
Однако один из водителей все же нарушает правила. Согласно пункту 23.10 Правил дорожного движения, запрещается буксировка мотоциклами без бокового прицепа, а также буксировка мопедов и велосипедов.
В этом случае мотоцикл имеет боковой прицеп, поэтому его можно буксировать. А вот автобусам буксировка запрещена в любом случае, независимо от того, что именно они тянут.
Пункт 23.10 определяет, что буксировка запрещается:
- а) если фактическая масса буксируемого транспортного средства с неисправной тормозной системой (или при ее отсутствии) превышает половину фактической массы транспортного средства, которое буксирует;
- б) на гибкой сцепке во время гололеда;
- в) если общая длина сцепленных транспортных средств превышает 22 м (маршрутных транспортных средств - 30 м);
- г) мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов, мопедов или велосипедов;
- г) более одного транспортного средства (за исключением случаев, когда порядок буксировки двух и более транспортных средств согласован с уполномоченным подразделением Национальной полиции) или транспортным средством с прицепом;
- д) автобусами.
Таким образом, в нашей ситуации нарушает правила только водитель автобуса.
Правильный ответ
Правильный ответ – 2.
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