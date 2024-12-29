Кто может проехать перекресток? Задание на знание сигналов регулировщика
Регулировщик – важное лицо, участвующее в процессе организации дорожного движения. С помощью четких жестов он управляет движением транспортных средств и пешеходов, обеспечивая безопасность на перекрестках.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, кто может проехать перекресток.
Какое транспортное средство может проехать перекресток?
- Трамвай;
- Только красный автомобиль;
- Только синий автомобиль;
- Трамвай и синий автомобиль;
- Красный и синий автомобиль;
- Трамвай и красный автомобиль.
Объяснение
Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.
Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:
а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:
- с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и справа; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
- со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;
б) правая рука вытянута вперед:
- с левой стороны – разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора;
- со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только направо;
- с правой стороны и спины – движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
в) рука поднята вверх:
- движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.
Правильный ответ
Правильный ответ – 2. Проехать перекресток может только водитель красного автомобиля.
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