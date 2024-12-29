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Кто может проехать перекресток? Задание на знание сигналов регулировщика

Алина Милсент
Авто Oboz
2 минуты
468
Кто может проехать перекресток? Задание на знание сигналов регулировщика

Регулировщик – важное лицо, участвующее в процессе организации дорожного движения. С помощью четких жестов он управляет движением транспортных средств и пешеходов, обеспечивая безопасность на перекрестках.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, кто может проехать перекресток.

Кто может проехать перекресток? Задание на знание сигналов регулировщика

Какое транспортное средство может проехать перекресток?

  1. Трамвай;
  2. Только красный автомобиль;
  3. Только синий автомобиль;
  4. Трамвай и синий автомобиль;
  5. Красный и синий автомобиль;
  6. Трамвай и красный автомобиль.

Объяснение

Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:

а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

  • с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и справа; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
  • со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;

б) правая рука вытянута вперед:

  • с левой стороны – разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора;
  • со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только направо;
  • с правой стороны и спины – движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

в) рука поднята вверх:

  • движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2. Проехать перекресток может только водитель красного автомобиля.

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