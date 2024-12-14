Кого может подобрать таксист, не нарушая правила: тест на знание ПДД

Маршрутные транспортные средства – это автобусы, микроавтобусы, троллейбусы, трамваи и такси, двигающиеся по установленным маршрутам и имеющие определенные места на дороге для посадки и высадки пассажиров. ПДД четко регламентируют указанные места, однако водители часто не соблюдают правила, создавая аварийные ситуации.

Видео дня

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, может ли водитель такси взять одного из пассажиров.

Кого может подобрать таксист, не нарушая правила?

Мужчину справа;

Женщину слева;

Может подобрать обоих;

Не может усадить никого из них.

Объяснение

Знак 3.34 "Остановка запрещена" запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, совершающего посадку или высадку пассажиров (разгрузка или погрузка груза).

То есть таксисту для посадки или высадки пассажиров можно остановиться под знаком "Остановка запрещена".

На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе.

А вот остановка с левой стороны дороги, имеющей трамвайный путь посередине, запрещается.

Кстати, напомним, что в соответствии со статьей 2.15 ПДД, водитель такси имеет право:

а) двигаться на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11;

б) производить посадку и высадку пассажиров в пределах полосы для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, с учетом положений пунктов 15.1 и 15.2 настоящих Правил.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Таксист может подобрать мужчину справа.

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