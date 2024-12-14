Кого может подобрать таксист, не нарушая правила: тест на знание ПДД
Маршрутные транспортные средства – это автобусы, микроавтобусы, троллейбусы, трамваи и такси, двигающиеся по установленным маршрутам и имеющие определенные места на дороге для посадки и высадки пассажиров. ПДД четко регламентируют указанные места, однако водители часто не соблюдают правила, создавая аварийные ситуации.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, может ли водитель такси взять одного из пассажиров.
Кого может подобрать таксист, не нарушая правила?
- Мужчину справа;
- Женщину слева;
- Может подобрать обоих;
- Не может усадить никого из них.
Объяснение
Знак 3.34 "Остановка запрещена" запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, совершающего посадку или высадку пассажиров (разгрузка или погрузка груза).
То есть таксисту для посадки или высадки пассажиров можно остановиться под знаком "Остановка запрещена".
На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе.
А вот остановка с левой стороны дороги, имеющей трамвайный путь посередине, запрещается.
Кстати, напомним, что в соответствии со статьей 2.15 ПДД, водитель такси имеет право:
- а) двигаться на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11;
- б) производить посадку и высадку пассажиров в пределах полосы для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, с учетом положений пунктов 15.1 и 15.2 настоящих Правил.
Правильный ответ
Правильный ответ – 1. Таксист может подобрать мужчину справа.
Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:
- попробуйте выполнить еще одну непростую задачу об обгоне;
- выполните тест о движении в тоннеле;
- или определите, может ли водитель выполнить обгон.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.