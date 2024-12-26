Помнят не все: что означает изображенный дорожный знак

Дорожные знаки – это своеобразный универсальный язык, помогающий понимать ПДД во всем мире. Соблюдение правил дорожного движения и понимание значения дорожных знаков является обязанностью каждого водителя. Это позволяет сохранить свою жизнь и здоровье, обеспечить безопасность других участников дорожного движения, избежать штрафов и других неприятностей.

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Предлагаем проверить свои знания. Внимательно посмотрите на изображение и определите, что означает этот знак.

Изображенный дорожный знак:

Позволяет движение грузовым автомобилям только прямо; Позволяет движение прямо только грузовым автомобилям; Запрещает движение прямо грузовым автомобилям; Показывает рекомендуемое направление движения грузовых автомобилей и самоходных машин.

Объяснение

Дорожный знак 5.31.1 указывает водителям большегрузных автомобилей и самоходных машин рекомендуемое направление движения.

Он является частью группы информационно-указательных знаков и помогает организовать движение грузового транспорта, особенно в разветвлениях дорог или в зонах ограничения движения.

Знак 5.31.1 устанавливается на перекрестках и разветвлениях дорог – чтобы направить грузовики на нужную дорогу. Также его можно увидеть в зонах ограничения движения – знак указывает грузовикам, по какой дороге они могут проехать.

Устанавливают знак около мостов, тоннелей и других сооружений. Это необходимо для того, чтоб ограничить движение грузовиков по определенным участкам дороги.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Этот знак указывает рекомендуемое направление движения грузовых автомобилей и самоходных машин.

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