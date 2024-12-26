Помнят не все: что означает изображенный дорожный знак
Дорожные знаки – это своеобразный универсальный язык, помогающий понимать ПДД во всем мире. Соблюдение правил дорожного движения и понимание значения дорожных знаков является обязанностью каждого водителя. Это позволяет сохранить свою жизнь и здоровье, обеспечить безопасность других участников дорожного движения, избежать штрафов и других неприятностей.
Предлагаем проверить свои знания. Внимательно посмотрите на изображение и определите, что означает этот знак.
Изображенный дорожный знак:
- Позволяет движение грузовым автомобилям только прямо;
- Позволяет движение прямо только грузовым автомобилям;
- Запрещает движение прямо грузовым автомобилям;
- Показывает рекомендуемое направление движения грузовых автомобилей и самоходных машин.
Объяснение
Дорожный знак 5.31.1 указывает водителям большегрузных автомобилей и самоходных машин рекомендуемое направление движения.
Он является частью группы информационно-указательных знаков и помогает организовать движение грузового транспорта, особенно в разветвлениях дорог или в зонах ограничения движения.
Знак 5.31.1 устанавливается на перекрестках и разветвлениях дорог – чтобы направить грузовики на нужную дорогу. Также его можно увидеть в зонах ограничения движения – знак указывает грузовикам, по какой дороге они могут проехать.
Устанавливают знак около мостов, тоннелей и других сооружений. Это необходимо для того, чтоб ограничить движение грузовиков по определенным участкам дороги.
Правильный ответ
Правильный ответ – 1. Этот знак указывает рекомендуемое направление движения грузовых автомобилей и самоходных машин.
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- попробуйте правильно определить очередность проезда перекрестка;
- подумайте, кого может подобрать таксист, не нарушая правила;
- или выполните тест о движении в тоннеле.
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