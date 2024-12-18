Какой автомобиль проедет перекресток вторым? Тест на знание ПДД
Перекрестки – участки повышенной опасности. Следует быть особенно осмотрительными и соблюдать ПДД, особенно касаемо очередности проезда. Именно относительно очередности часто возникает неразбериха, что приводит к аварийным ситуациям.
Предлагаем проверить себя увлекательным и быстрым тестом. Попытайтесь определить, какой автомобиль проедет перекресток вторым.
Какой автомобиль проедет перекресток вторым?
- Желтый;
- Серый;
- Белый;
- Синий грузовик.
Объяснение
ПДД определяют, что главная дорога – дорога с покрытием относительно грунтовой или обозначаемая знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой.
Существует так называемое правило "Препятствия справа": водитель обязан дать дорогу приближающемуся справа транспортному средству. Следует четко понять, что действует оно только тогда, когда автомобили находятся в одинаковых условиях на главной дороге.
Желтый автомобиль находится на грунтовой дороге, потому проедет последним.
Серый и белый автомобили, как и грузовик, находятся на равнозначных дорогах.
Разъезд должен состояться по правилу препятствия справа.
Первым проедет серый автомобиль, вторым будет синий грузовик. Потом поедет серый автомобиль, и наконец – желтый.
Правильный ответ
Правильный ответ – 4. Синий грузовик должен вторым проехать сложный перекресток.
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