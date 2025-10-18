Кто может проехать перекресток? Тест на знание сигналов регулировщика

Перед тяжелой зимой не лишним будет повторить раздел ПДД, который описывает жесты регулировщиков и их значение. Ведь из-за атак российских оккупантов на энергетическую систему Украины светофоры на городских перекрестках могут не работать.

Поэтому, освежите свои знания с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Посмотрите внимательно на изображение с перекрестком, на котором стоит регулировщик, вспомните, что означает поза с разведенными в стороны руками, и скажите, водитель какого транспортного средства может проехать перекресток при этом сигнале? Вот варианты ответа:

водитель красного автомобиля; водитель трамвая; мотоциклист; всем движение запрещается.

Внимательно посмотрим на направление движения, которое выбрали все водители. Автомобиль сигнализирует, что будет поворачивать налево, трамвай, очевидно, будет двигаться прямо, мотоциклист тоже предупреждает о левом повороте. Перекресток в этом случае считается регулируемым, ведь порядок движения на нем определяет регулировщик. Сейчас он стоит лицом к трамваю и авто, мотоциклист при этом находится с правой стороны, а руки регулировщика разведены в стороны.

Значение этого жеста описывает пункт 8.8 действующих ПДД. В нем сказано, что при таком сигнале с правой и левой сторон разрешается движение трамвая прямо, а не рельсовым транспортным средствам прямо и направо. А вот движение со стороны спины и груди категорически запрещается так же, как и на красный сигнал светофора.

Это означает, что трамвай и автомобиль точно должны в этой ситуации остановиться и дождаться изменения сигнала. А вот мотоциклист может проехать прямо или направо. Впрочем, он планирует выполнить поворот в левую сторону. Следовательно, и ему тоже придется остановиться на такой жест регулировщика. Правильным является четвертый вариант ответа – в этой ситуации движение запрещается всем трем водителям.

