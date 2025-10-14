Кого пропустит водитель красного авто? Тест на знание ПДД

Немало аварийных ситуаций на дорогах возникает из-за того, что водители не уступают друг другу, как того требуют ПДД. А вы хорошо помните соответствующие требования?

Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилам". В нем мы видим перекресток, на котором друг напротив друга оказались красное и белое авто. Водитель красного сигнализирует о повороте направо, а белого – налево. При этом дорогу им пересекает трамвай, который движется напрямик через проезжую часть, куда сворачивают обе машины. Вам нужно дать ответ, кому в такой ситуации должен уступить водитель красного авто. Вот варианты ответа на эту задачу:

только трамваю; только белому автомобилю; должен уступить дорогу обоим; не должен давать дорогу никому.

В первую очередь отметим, что перекресток, на котором сложилась описанная ситуация, не является регулируемым. Однако на нем установлено несколько знаков. Так в соответствии со знаком 2.1 "Главная дорога" и таблички 7.8 "Направление главной дороги", водитель красной машины находится именно на главной дороге, а следовательно имеет преимущество перед водителем белой, который движется по второстепенной.

Итак, осталось разобраться с трамваем. Например, ошибочно будет считать, что он тоже находится на второстепенной дороге и водитель красной машины имеет перед ним преимущество. Рельсовый транспорт в этой ситуации движется по пути, который находится вне перекрестка. Об этом также свидетельствует знак 1.20 "Перекресток с трамвайными путями" и табличка 7.3.1 "Направление действия".

Таким образом, здесь водители должны руководствоваться пунктом 17.3 действующих ПДД, согласно которому вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю, кроме случаев, когда трамвай выезжает из депо.

А это означает, что на перекрестке водитель красного авто имеет преимущество над белым и при этом должен уступить дорогу трамваю, который движется вне этого перекрестка. Правильным здесь является первый вариант ответа.

